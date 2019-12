'We moeten erover waken dat onze samenleving niet richting een model gaat waarbinnen we enkel via crowdfunding nog onze maatschappelijke problemen kunnen oplossen', schrijft Veva Daniëls.

December: de maand waarin Vlamingen zich verwarmen aan het haardvuur, de kerstlichtjes de winkelstraten gezelliger maken en tal van solidariteitsacties op poten worden gezet ten voordele van de 2.088 goede doelen van De Warmste Week.

Volgens cijfers van de Koning Boudewijnstichting doet ongeveer 12,5% van de Belgen ouder dan 15 jaar aan vrijwilligerswerk. Dit kan gaan van enkele uren per maand helpen in een dierenasiel, elke zondag als jeugdleider in een jeugdbeweging klaar staan of administratieve taken voor een vzw uitvoeren in de avonduren. Gemiddeld werkt een vrijwilliger 4 uur per week, onbezoldigd en in de vrije tijd. Ook wanneer het gezinsleven op volle toeren draait vindt de Vlaming nog tijd om een extra engagement erbij te nemen: het oudercomité, de cafetaria van de voetbalkantine openhouden of maandelijks zwerfvuil ruimen in de buurt.

Moeten wij als maatschappij taken die de vzw's opnemen wel sponsoren met onze eigen centen?

Maar met alleen maar vrijwilligers kan een vzw niet blijven draaien. Daarvoor zijn centen nodig. Deze worden al jarenlang opgehaald via de talrijke eetfestijnen. Waar je ook bent in Vlaanderen, je kan wel elk weekend ergens mosselen of spaghetti eten ten voordele van de kas van een lokale organisatie.

Op al deze initiatieven komt er in december nog een extra engagement bij: dan draait de Warmste Week op volle toeren. Vorig jaar werden er 12.495 acties georganiseerd en werd een recordbedrag van van 17.286.122 euro ingezameld. Een gigantisch bedrag.

Er wringt toch iets. De Warmste Week is een fantastisch concept om, vooral onbekende, vzw's in de aandacht te brengen. De solidariteit die in december door ons land stroomt is enorm. De Warmste Week brengt niet alleen veel geld op, maar verbindt ons ook allemaal met elkaar tijdens de koude decembermaand. De Warmste Week zorgt dat heel wat kleine vzw's profiteren van de ingezamelde giften. En die giften zijn, helaas, broodnodig.

Ik zeg "helaas" omdat ik me afvraag of wij als maatschappij de taken die de vzw's opnemen wel moeten sponsoren met onze eigen centen. De vzw's ontstaan vanuit een noodzaak. Mensen vinden geen antwoord op hun probleem bij de overheid en creëren dan maar zelf een oplossing. Vorig jaar had de Vlaamse regering driemaal een cheque van 50.000 euro bij. Voor Villa Max, een vereniging die voor gezinnen met een ongeneeslijk kind een week vakantie verzorgt, Huis Perrekes, die woongelegenheid, zorg en begeleiding op maat van mensen met dementie voorziet en voor De Wissel, een organisatie die jonge mensen helpt met problemen en zorgt ervoor dat die zelfstandig kunnen openbloeien. Nobele doelen. Maar is het niet net de overheid die ervoor moet zorgen dat deze hulpvragen worden opgevangen?

De directeur van de Free Clinic zei het vorige week ook al: 'Het is de opdracht van de overheid om gemeenschapsgeld in te zetten om de noden in de samen­leving te lenigen. We mogen dat niet overlaten aan de goodwill van schenkers.'

In september werd Vlaanderen overspoeld met solidariteit voor Pia, in november was het de beurt aan Rodeneuzendag - dat 937.156 euro opbracht ten voordele van psychisch welzijn bij jongeren - en nu zamelen we geld in voor De Warmste Week. Is dat echt de rol van de samenleving om via een soort van crowdfunding de maatschappelijke problemen op te lossen? Moet daar de regering haar rol niet spelen?

Solidariteitsacties zoals De Warmste Week leveren gelukkig meer op dan alleen maar geld: de verschillende vzw's komen in de kijker en trekken zo extra vrijwilligers aan, dat is sinds dit jaar ook een extra doelstelling van de organisatie. De bal mag wel niet omslaan. Walter Weyns, cultuursocioloog aan de Universiteit Antwerpen waarschuwde er deze week ook voor in Het Nieuwsblad: 'Het is prima om mensen samen te brengen, maar met vrijwilligerswerk alleen kan je niet alles dekken.'

Versta mij niet verkeerd. Ook ik ga aanstaande zondag voor De Warmste Week koekjes en wafels verkopen. Wij kozen voor de vzw Anaktisi. Een lotgenotenorganisatie voor personen die in aanraking kwamen ?met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

We moeten erover waken dat onze samenleving niet richting een model gaat waarbinnen we enkel via crowdfunding nog onze maatschappelijke problemen kunnen oplossen, zoals Pia helaas wel heeft moeten doen.