De opmars van medische crowdfunding: 'Mensen hebben amper vertrouwen in de ziekteverzekering'

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

Mensen die geld inzamelen om de behandeling, medicatie of prothese van een zieke vriend of buur te bekostigen: natuurlijk is het nobel - maar zou de overheid dat niet moeten doen? 'De ziekteverzekering kan onmogelijk nog alles voor iedereen terugbetalen.'

© Thomas Nolf en Wouter Van Vooren

Sportevenementen, muziekfestivals, mosselsoupers, fuiven, geleide wandelingen, wafelverkopen of inzamelingen op Facebook: Vlamingen zijn vindingrijk als ze in korte tijd veel geld willen ophalen. Zulke acties worden nu ook georganiseerd om medische kosten te (helpen) betalen. Wanneer zetten patiënten en hun omgeving crowdfunding in, en wat wil dat zeggen over onze ziekteverzekering?

...

