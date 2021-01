'Er ontstaat een gat omdat er een gebrek is aan andere goedgekeurde vaccins. We moeten dat gat vullen met ons eigen vaccin', zegt BioNTech-topman Ugur Sahin.

Het Duitse BioNTech verwacht eind januari meer duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden om de vaccinproductie op te voeren. Dat zegt topman Ugur Sahin, die in een interview met Der Spiegel ook kanttekeningen plaatste bij het inkoopbeleid voor vaccins van de Europese Unie (EU).

Het middel van BioNTech en het Amerikaanse Pfizer is momenteel het enige goedgekeurde coronavaccin in de Europese Unie. Daar begonnen de meeste lidstaten eind vorig jaar met vaccineren. In Duitsland klaagden sommige regionale bestuurders dat minder doses van het middel worden geleverd dan is toegezegd.

Kennelijk bestond de indruk: we krijgen genoeg, het valt wel mee. Ugur Sahin (BioNTech)

'Op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit', zei Sahin over de beschikbaarheid van vaccins. 'Er ontstaat een gat omdat er een gebrek is aan andere goedgekeurde vaccins. We moeten dat gat vullen met ons eigen vaccin.' Het opvoeren van de productie is volgens hem een uitdaging. 'Het is niet alsof er wereldwijd gespecialiseerde fabrieken staan die nu niet worden gebruikt en die vanaf dag één het vaccin kunnen produceren op de vereiste kwaliteit.'

De BioNTech-oprichter vermoedt dat de EU zich heeft verkeken op de snelheid waarmee andere coronavaccins goedgekeurd zouden worden. 'Kennelijk bestond de indruk: we krijgen genoeg, het valt wel mee en we hebben het onder controle', zei hij. 'Dat verraste me.'

Het Duitse BioNTech verwacht eind januari meer duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden om de vaccinproductie op te voeren. Dat zegt topman Ugur Sahin, die in een interview met Der Spiegel ook kanttekeningen plaatste bij het inkoopbeleid voor vaccins van de Europese Unie (EU).Het middel van BioNTech en het Amerikaanse Pfizer is momenteel het enige goedgekeurde coronavaccin in de Europese Unie. Daar begonnen de meeste lidstaten eind vorig jaar met vaccineren. In Duitsland klaagden sommige regionale bestuurders dat minder doses van het middel worden geleverd dan is toegezegd. 'Op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit', zei Sahin over de beschikbaarheid van vaccins. 'Er ontstaat een gat omdat er een gebrek is aan andere goedgekeurde vaccins. We moeten dat gat vullen met ons eigen vaccin.' Het opvoeren van de productie is volgens hem een uitdaging. 'Het is niet alsof er wereldwijd gespecialiseerde fabrieken staan die nu niet worden gebruikt en die vanaf dag één het vaccin kunnen produceren op de vereiste kwaliteit.' De BioNTech-oprichter vermoedt dat de EU zich heeft verkeken op de snelheid waarmee andere coronavaccins goedgekeurd zouden worden. 'Kennelijk bestond de indruk: we krijgen genoeg, het valt wel mee en we hebben het onder controle', zei hij. 'Dat verraste me.'