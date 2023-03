Moet ik een incassobureau wel betalen? Vijf vragen over de schuldenindustrie

Knack onderzocht hoe incassobureaus illegaal miljoenen euro’s innen bij de onwetende consument. Maar wat doet een incassobureau precies en met hoeveel zijn ze in België? Een aantal vragen voor u beantwoord.

Wat is een incassobureau?

Bedrijven verliezen veel geld door facturen die niet betaald worden. Om die bedragen, of een deel ervan, te recupereren, sluiten bedrijven vaak overeenkomsten met een incassobureau. Dat zijn puur privébedrijven, in tegenstelling tot gerechtsdeurwaarders. Hun klanten zijn onder meer ziekenhuizen, die het zelf financieel moeilijk hebben omdat patiënten ziekenhuisfacturen niet of laattijdig betalen, scholen, energie- en telecombedrijven.

Hoeveel incassobureaus zijn er in België?

Ons land telt op dit ogenblik ongeveer 300 incassobedrijven die erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Economie. Vroeger waren dat er nog veel meer, maar de laatste decennia zijn veel eenmanszaken overgenomen door grote spelers zoals Intrum.

Hoeveel verdienen incassobureaus in België?

De sector is erg versnipperd. ABR-BVI, de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen, profileert zich als koepelorganisatie, maar de vereniging telt volgens haar website slechts twaalf leden. Misschien omdat ze een deontologische code moeten ondertekenen om lid te worden? Om een idee te krijgen van de sommen geld die in deze sector rondgaan: de twaalf leden van de ABR-BVI inden in 2021 315 miljoen euro via minnelijke invorderingen.

Moet ik een incassobureau altijd betalen?

Veel incassokantoren hebben een kwalijke reputatie omdat ze zich vaak niet aan de regels houden. Op de website van de FOD Economie staat zelfs een zwarte lijst van een dertigtal incassokantoren met de vermelding: ‘Als u een aanmaning van een van volgende zogenaamde incassobureaus ontvangt, raden wij u aan om niet te betalen.’

Zelf een malafide incassobureau melden kan via meldpunt.belgie.be.

Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

Het werk van incassobedrijven en gerechtsdeurwaarders overlapt, maar er zijn wel grote verschillen. Het beroep van deurwaarder is beschermd en hij kan wettelijk verder gaan dan een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen op uw spullen, bankrekening of loon, of een woning ontruimen. Een incassobureau kan dat niet doen. De website van de FOD bevat ook een lange lijst van zaken die incassokantoren niet mogen doen, maar in de praktijk toch proberen.