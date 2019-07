'Er is een dreiging bijgekomen en die dreiging wordt onderschat. Moeten er eerst slachtoffers vallen voordat de regering ingrijpt?', vraagt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck zich af.

Extreemrechts geweld rukt op in Europa. De Belgische staat moet dat geweld op dezelfde manier bestrijden als de terreur van fundamentalistische moslims. Dat is de enig mogelijke conclusie voor wie de boodschap van de Belgische veiligheidsdiensten - en de Duitse, en de Britse - goed begrijpt. Deze week in Knack vindt u een verslag van de moeizame, armlastige strijd van onze diensten tegen de blanke, autochtoon-Europese extreemrechtse terreur. Zij maken melding van 'verhoogde activiteit' op de extreemrechtse flank en slaan alarm, met verwijzing naar aanslagen in Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk: 'Er is geen reden te bedenken waarom het bij ons niet kan gebeuren.'

...