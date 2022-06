Moet crèche in Overijse sluiten omdat er te veel Frans wordt gesproken?

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kinderdagverblijf Pinocchio in Overijse moet sluiten omdat er geen Nederlandstalig personeel werkt. Achter die communautaire interpretatie in de Franstalige pers schuilt een genuanceerde realiteit.

Kinderdagverblijven die moeten sluiten, zijn niet alleen in de Vlaamse media groot nieuws. La Libre Belgique rakelde een dossier op dat niets met shaken babies of verdachte overlijdens te maken heeft. Kinderdagverblijf Pinocchio in Overijse moet van het Agentschap Opgroeien uiterlijk op 13 juli de deuren sluiten. Volgens La Libre is het niet naleven van de taalwetgeving de belangrijkste reden om de exploitatievergunning in te trekken. Er zou in de crèche onvoldoende Nederlandstalig personeel aanwezig zijn. De ouders, op één na Franstalig, werden op 13 juni door het Agentschap per brief op de hoogte gebracht. Een maand lijkt redelijk om een alternatief te zoeken, maar beschikbare plekken zijn in de rand van Brussel erg schaars.

Het ging niet alleen om de taal, er speelden nog andere problemen.

Pinocchio is een van de 17 kinderdagverbijven van NeoKids, dochter van de gelijknamige Franse keten die de Montessori-pedagogie omhelst. NeoKids maakte pas vorig jaar zijn entree op de Belgische markt door de overname van Crèches de Belgique – Kribben van België. De groep is vooral in en rond Brussel actief, al telt ze ook crèches in Hoeilaert en Antwerpen. ‘Enkele van de getroffen ouders zijn bij ons komen aankloppen’, zegt burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes (N-VA). ‘We doen wat we kunnen om ze te helpen. Een gemeentelijke crèche hebben we niet, maar wel een netwerk van zelfstandige onthaalouders.’ De gemeente is niet betrokken in de procedure, maar Lenseclaes was niet verrast. ‘De problemen dateren van voor de overname’, zegt ze. ‘Het Agentschap Opgroeien beveelt niet zomaar een sluiting. Blijkbaar zat de crèche al jaren in een begeleidingstraject. Er werden trouwens verschillende waarschuwingen gestuurd. Kijk, als je in Vlaanderen actief bent en Vlaamse subsidies ontvangt, dan is het niet meer dan normaal dat je de Vlaamse vergunningsvoorwaarden respecteert. Taal is daar een onderdeel van. Het was nooit zover gekomen als ze ten minste één Nederlandstalige als aanspreektpunt in dienst genomen hadden. Maar het ging niet alleen om de taal, er speelden nog andere problemen.’

Dat bevestigt Nele Wouters, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien. ‘Gebrek aan Nederlandse taalkennis is niet eens het belangrijkste motief’, zegt ze. ‘We maakten ons vooral zorgen over de veiligheid. Als Agentschap investeren we veel in voorlichting. Wat als er brand bij de buren uitbreekt? Hoe rapporteer je wanneer een kindje per ongeluk op straat belandt, en welke stappen zet je om herhaling te voorkomen? Daar publiceren we scenario’s over, maar in dit geval stelden we vast dat die niet werden opgepikt. Omdat ze de instructietaal niet begrepen? Misschien, maar er was ook geen transparantie over wie verantwoordelijk was. We hebben hen via een handhavingstraject de kans geboden dat recht te zetten, maar ondanks veel goede wil is dat niet gelukt.’ Wouters bevestigt dat nog meer Vlaamse crèches van NeoKids aan een handhavingstraject werden onderworpen. Volgens onze bronnen is dat al zeker het geval voor Bambi, de tweede, grotere vestiging in Overijse. Bij NeoKids vernemen we dat het nagenoeg onmogelijk is om in de Brusselse rand Nederlandstalig personeel te vinden.