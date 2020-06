Jelle Creemers en Maarten Hertoghs vragen aandacht voor de opvallende ongelijkheid tussen de corona-regels voor cafébezoek en kerkbezoek.

Net als vele Belgen hebben wij er erg naar gesnakt om weer op café te mogen gaan. Eindelijk is het zover. Ja, er moet 1,5 meter afstand zijn tussen de tafeltjes en de ober moet een mondmasker dragen. Maar voor de rest is - zoals onze premier het zo mooi uitdrukte - ongeveer 'alles toegestaan wat niet verboden is'.

Net als vele Belgen hebben wij er in de afgelopen maanden ook naar gesnakt om weer naar de kerk, moskee of synagoge te mogen gaan. De nieuwe regels, die gelijktijdig met de nieuwe caféregels in het Belgisch Staatsblad verschenen, vragen natuurlijk voor hygiënische maatregelen.

Maar ook lezen we dat er maximaal 100 mensen mogen worden toegelaten tot een eredienst én slechts één persoon per 10 vierkante meter. De meeste geloofsgemeenschappen in dit land komen echter niet in een kathedraal samen. In een realistische schatting ontmoeten wekelijks honderdduizenden gelovigen in gemeenschappen van 40 tot 150 personen elkaar in gebouwen die 100 tot 200 vierkante meter groot zijn - de grootte van een kapel of bescheiden moskee, dus. Daar mogen vanaf nu 10 tot 20 mensen een eredienst bijwonen - de voorganger, lezers en assistenten meegerekend.

Moeilijke regels voor erediensten? Laat geloofsgemeenschappen op zondag op café gaan.

En dan zijn er nog bijkomende regels die niet in het Staatsblad, maar wel elders staan: er mag niet gezongen worden, de toiletten mogen niet gebruikt worden en je mag na de dienst geen koffie met elkaar drinken. Dat alles stemde ons minder blij. Een toffe herstart van de erediensten kan je dit bezwaarlijk noemen.

Als ondernemende Belgen die graag op café én naar de kerk gaan, hebben we daarom een ingenieus plan bedacht dat zowel economisch als religieus én wettelijk verantwoord is: geloofsgemeenschappen huren op zondagmorgen cafés die dan normaal gezien toch gesloten zijn.

Op dezelfde oppervlakte als in de kerk kunnen we makkelijk met een vijfvoud aan mensen samenkomen en mogen we ook naar het toilet. Bovendien kunnen we na de viering een tas koffie drinken (of een pintje, afhankelijk van de geloofsovertuiging).

En als er al eens vrolijk gezongen wordt, zal dat op weinig kritiek stuiten. Economie geholpen, kerken geholpen en zolang we de samenkomst geen 'uitoefening van een eredienst' noemen, hebben we netjes alle regels gevolgd, wat ook belangrijk is voor de gelovige mens.

Klinkt absurd? Jazeker, zo ervaren wij dat ook. Mogen we daarom de heren en dames politici vriendelijk vragen de strenge regels voor de erediensten nog eens te bekijken? Als het even kan voor vrijdagavond. Dan hoeven onze moslimvrienden hun eerste publieke erediensten sinds vele maanden niet naar een café op zondagmorgen te verplaatsen. Hartelijk dank bij voorbaat!

Maarten Hertoghs is leider in de evangelische kerk in Kuurne, verbonden aan de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen en fan van café 'De Kroone' in Kuurne.

Jelle Creemers onderzoekt religie-staat verhoudingen aan de ETF Leuven, is lid van de Evangelische kerk Aarschot en fan van 'Het Verloren Stoveke' in Ourodenberg.

