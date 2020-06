Premier Sophie Wilmès (MR) gaat de adviezen van de GEES-groep, belast met de exitstrategie, zo snel mogelijk vrijgeven. Vorige week besliste ze al om dat na de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni te doen.

Dat meldt het kabinet van de eerste minister. Nu het ergste van de coronacrisis stilaan achter de rug is, is de tijd rijp om de rapporten vrij te geven, klinkt het. Het gaat concreet om vijf adviezen die de GEES-groep, onder leiding van Erika Vlieghe (UZA), formuleerde aan de regering. Voorlopig mikt men op maandag om te publiceren - al kan het ook vroeger.

Binnen de regering acht men de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag als de laatste grote vergadering in die zin. Vanaf 8 juni worden de strenge beperkingen in heel wat sectoren in meer of mindere mate gelost, zoals in de horeca en de cultuursector.

Het kabinet-Wilmès benadrukt dat de vrijgave van de rapporten niets te maken heeft met de recente adviezen van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten. Die buigt zich over de toepassing van de wet van de openbaarheid van bestuur.

