Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) houdt vast aan een verlaging van de btw voor elektriciteit en aardgas als maatregel om de energiefactuur te verlichten.

Dat heeft hij zondag gezegd in VTM NIEUWS. Hij mikt op een beslissing volgende week.

De vicepremier belooft "snel" een maatregel om de energiefactuur "significant" te doen dalen. Er moet niet alleen een inspanning komen voor de kwetsbare gezinnen, maar ook de "werkende middenklasse" moet worden geholpen, aldus de CD&V-minister.

Die hulp moet op korte termijn komen in de vorm van een btw-verlaging voor energie van 21 naar 6 procent, aldus Van Peteghem. De overheid ontvangt door de hogere energieprijzen 520 miljoen euro extra ontvangsten. "Dat moet terug naar de mensen", aldus de minister van Financiën, die de kost van de maatregel op 430 miljoen euro raamt.

Een btw-verlaging enkel voor elektriciteit en niet voor aardgas, zoals energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) in een interview opperde, ziet Van Peteghem niet zitten. Hij staat ook achter het idee om overwinsten door energiebedrijven terug naar de klanten te laten vloeien.

