Minister Peeters laat stortplaats in Kruibeke stilleggen na Pano-reportage

Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) laat een stortplaats in Kruibeke minstens tijdelijk stilleggen. Dat doet ze na een ‘Pano’-reportage waaruit bleek dat vanop die stortplaats te veel uranium en kobalt in de Schelde werd geloosd. Er wordt nu advies gevraagd van externe experts. Dat meldt de VRT en het bericht is door het kabinet aan Belga bevestigd.

Vanop de stortplaats op de grens van Kruibeke en Zwijndrecht werden een tijdlang te veel giftige afvalstoffen in de Schelde geloosd, soms via een gracht. Dat bleek woensdag uit een reportage van ‘Pano’. De redactie kon daarvoor een verslag van de omgevingsinspectie inkijken, die metingen had gedaan op de stortplaats. Daarin staat dat de geldende normen voor beryllium 3,5 keer overschreden werden, die voor uranium 5 keer en voor kobalt tot 11 keer. Er is een proces-verbaal opgesteld en het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak.

Het stort wordt uitgebaat door een overheidsbedrijf, De Vlaamse Waterweg, die onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) valt. Peeters was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het proces-verbaal van de omgevingsinspectie.

De minister heeft dan ook meteen tekst en uitleg gevraagd van De Vlaamse Waterweg. ‘Ik was zelf niet op de hoogte, ook de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg was niet in kennis gesteld’, zegt de minister. ‘Ik heb duidelijk laten blijken dat dit niet is zoals het hoort’, zegt ze aan de VRT. Volgens het kabinet-Peeters is met De Vlaamse Waterweg ook afgesproken dat zoiets in de toekomst niet meer kan.

De minister heeft ook beslist het stort tijdelijk te laten stilleggen. Dat zal duren tot er een advies is van externe experts die zullen moeten bekijken of er al dan niet een gevaar is voor de volksgezondheid. ‘Er is vandaag beslist om die experten aan te stellen. Bedoeling is om snel duidelijkheid te krijgen, met name over de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid’, klinkt het op het kabinet. ‘Ik weet niet of deze situatie ernstig is”, zegt de minister”, “maar met de volksgezondheid kunnen we geen risico’s nemen.’