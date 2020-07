Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin is voorzichtig optimistisch over de Amerikaanse plannen om het Amerikaanse Commando voor Europa van Duitsland naar België te verhuizen.

Woensdag kondigde Amerikaans minister van Defensie Mark Esper aan dat het Amerikaanse commando voor Europa (EUCOM) van de Duitse stad Stuttgart naar de Waalse stad Bergen zal verhuizen. In Bergen is het centrale commandohoofdkwartier (SHAPE) van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) reeds gevestigd. Daarnaast circuleert het idee dat het centrale commando voor Afrika (AFRICOM), ook gestationeerd Stuttgart, eveneens naar België zou verhuizen, al is dat laatste nog niet bevestigd.

Minister van Defensie en Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) toont zich voorzichtig tevreden. 'Afgelopen vrijdag heb ik voor het eerst contact gehad met Mark Esper over de kwestie. Het is veelbelovend omdat de aankondiging het idee ook officialiseert. Maar we moeten voorzichtig blijven omwille van binnenlandse elementen in de Verenigde Staten', zegt Goffin aan Knack.

Met dat laatste doelt Goffin op de presidentsverkiezingen die in november plaatsvinden. Indien de Democratische kandidaat Joe Biden het haalt van huidig president Donald Trump, kan die eerste de plannen namelijk terugdraaien. De betrekkingen tussen Duitsland en de Verenigde Staten verlopen sinds het presidentschap van Trump nogal gespannen. Het is niet ondenkbaar dat de relaties onder het eventuele presidentschap van Biden opnieuw zouden normaliseren.

Waarom de keuze voor België? 'Het bewijst het vertrouwen over de rol van België in de NAVO', zegt Goffin. 'We nemen actief deel aan heel wat missies, waardoor we voldoende politiek kapitaal hebben opgebouwd.' Wanneer de hele verhuisoperatie zal zijn afgerond, weet Goffin niet. 'Dit kan vermoedelijk maanden of zelfs jaren duren. Ik heb geen zicht op de chronologie die de Verenigde Staten voor ogen hebben.'

In goedgeplaatste diplomatieke bronnen verneemt Knack dat het plan van de Verenigde Staten nog in de fase van de 'werkconcepten' zit. 'Er zijn nog maanden planning nodig en de effectieve implementatie kan nog jaren in beslag nemen. Bovendien moet het Amerikaanse Congres hiervoor de nodige budgetten vrijmaken. Het blijft afwachten of de verhuis naar België uiteindelijk zal plaatsvinden', luidt het.

