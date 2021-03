Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het wilddetectiesysteem dat automobilisten waarschuwt voor overstekend wild uitbreiden.

Het systeem, dat sinds 2019 langs de N73 in Limburg actief is, dringt het aantal ongevallen met wild terug met ongeveer een derde, blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

In Limburg liggen verschillende grote natuurgebieden vlak bij elkaar, vaak van elkaar gescheiden door drukke wegen of bebouwing. Dat zorgt ervoor dat dieren niet altijd veilig van het ene naar het andere gebied kunnen migreren, en de weg moeten oversteken. Vooral bij grotere diersoorten, zoals de reeën, everzwijnen en wolven, kan dat ook voor mensen gevaarlijk zijn.

In 2019 installeerden het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Omgeving een wilddetectiesysteem langs de N73, tussen de delen van het militair kamp van Beverlo. Dat bestaat uit twee gecontroleerde oversteekplaatsen waar de dieren gedetecteerd worden, in combinatie met wildrasters langs de rest van het traject. Als een dier wordt gedetecteerd, lichten verkeersborden op die chauffeurs aanmanen om hun snelheid te minderen, zodat het wild veilig kan oversteken. Er staan ook wildcamera's die de bewegingen van dieren in het gebied in beeld brengen en vastleggen welke dieren baat hebben bij het systeem.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft het systeem nu geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat het aantal geregistreerde verkeersongevallen het afgelopen anderhalf jaar met ongeveer een derde is teruggelopen, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. 'Ik ben blij dat door onze investeringen het aantal ongevallen met wild teruggedrongen wordt', klinkt het. Demir wil nu nog verbeteringen aanbrengen en het systeem ook elders inzetten. Onder meer langs de N76 in Limburg komt een wilddetectiesysteem, kondigt ze aan.

