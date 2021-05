Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) sluit uit dat ze ontslag neemt over het dossier van de voortvluchtige en wellicht bewapende militair Jürgen Conings.

'Dat was gisteren zelfs niet aan de orde in het parlement', verklaarde Dedonder vrijdagmorgen op de RTBF-radio.

Beschuldigd

Ze reageerde wel op N-VA, die in de Kamer op de 'verpletterende verantwoordelijkheid' van de minister wees. Dedonder: 'Die mensen wakkeren het vuur aan en komen dan lessen geven.'

Tegelijkertijd beschuldigde ze voormalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ervan totaal gedesinvesteerd te hebben in Defensie, en dan in het bijzonder op vlak van personeel, werking en infrastructuur. 'Ze hebben materiaal gekocht en de factuur achtergelaten', luidde het.

Onderzoek

Dedonder heeft de Chef Defensie Michel Hofman gevraagd een intern onderzoek te starten en de procedures voor de toegang tot de militaire kwartieren en wapenopslagplaatsen te herzien.

In het geval van Conings was volgens haar sprake van een 'veiligheidsfout'. 'Het is echt prioritair hem te vinden en ervoor te zorgen dat hij geen schade kan aanrichten', benadrukte de minister nog.

'Abnormaal'

Ook op Bel-RTL liet de minister zich in gelijkaardige bewoordingen uit. Ze noemde het 'totaal abnormaal dat iemand met zo'n stamboom, die als gevaarlijk geboekstaafd staat, met radicale meningen nog toegang kan hebben tot een wapenarsenaal. Net zoals het niet normaal is dat die persoon zonder controle de kazerne heeft kunnen verlaten.'

Ze heeft nog eens gevraagd dat mensen die als potentieel extremistisch opgelijst zijn en die worden gevolgd door de militaire inlichtingendiensten ADIV - in totaal 28 militairen - geen toegang meer krijgen tot wapens. 'Extremisten, fascisten, racisten hebben geen plaats bij Defensie', aldus de PS-politica, die moest toegeven dat het onmogelijk is iemand van de ene op de andere dag te ontslaan.

De Croo wil actieplan

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft intussen de voorzitter van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid (CCIV) gevraagd een actieplan uit te werken over de structurele opvolging van de manier waarop gewapende diensten omgaan met de dreiging van geradicaliseerde personeelsleden, de manier waarop informatie doorstroomt en wordt opgevolgd en de procedures die personeelsdiensten gebruiken ten opzichte van geradicaliseerde personeelsleden.

Dat werd vrijdag vernomen bij de woordvoerder van de premier na afloop van het kernkabinet, waar het dossier van Jürgen Conings. Het is de bedoeling dat het actieplan begin volgende maand wordt besproken op het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid en nadien wordt voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad.

