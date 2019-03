Minder weekendongevallen vorig jaar in Antwerpen, meer bestuurders te veel gedronken

De politie betrapte in de WODCA-nachten meer bestuurders die te diep in het glas hadden gekeken (+0,3 procent), maar er was wel een daling van het aantal snelheidsovertreders (-1,5 procent).

Het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de WODCA-uren daalde van 15 in 2017 naar 8 vorig jaar. Er vielen wel meer zwaargewonden (73 in 2018 tegenover 66 het jaar daarvoor), maar minder lichtgewonden (464 tegenover 506).

Het aantal bestuurders dat tijdens de WODCA-controles te snel reed, is afgenomen. Van de 163.702 gecontroleerde bestuurders begingen er 14.570 (8,9 procent) een snelheidsovertreding. In 2017 was dit nog 10,4 procent. De politie trok 45 rijbewijzen in.

Vorig jaar werden 75.707 pretesten uitgevoerd en bij 46.424 bestuurders werd een ademtest afgenomen. 3.693 bestuurders (3,1 procent) hadden meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in hun bloed. Vergeleken met 2017 betekent dat een lichte stijging van 0,3 procent. Van de betrapte bestuurders vorig jaar had 59 procent meer dan 0,8 promille in het bloed. In 2017 lag dit percentage in dezelfde lijn, namelijk 58 procent. 632 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Van de 964 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken er 342 positief, of 35,5 procent, tegenover 51,6 procent in 2017. De politie trok 328 rijbewijzen in.

Ook in de nacht van zaterdag op zondag wordt een grootschalige provinciale WODCA-actie georganiseerd, waar een 260-tal politiemensen aan deelneemt. Gouverneur Cathy Berx brengt een bezoek aan de WODCA-controle in de politiezone Heist. Daarna volgt ook nog een bezoek aan een controlepost in de politiezone BODUKAP. De resultaten van de WODCA-actie worden op 18 maart bekendgemaakt.