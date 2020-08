De beslissing van de regering om Operatie Vigilant Guardian nog zeker gedurende september te verlengen, valt niet in goede aarde bij het defensiepersoneel. 'Dit gaat om het slecht beheer van België.'

Nog zeker tot 2 oktober zullen militairen het straatbeeld kleuren in Antwerpen, Brussel en op andere gevoelige sites in het land. De regering-Wilmès keurde die beslissing afgelopen vrijdag goed. Maximaal 550 militairen zullen worden ingezet.Operatie Vigilant Guardian, zoals de binnenlandse missie bekend staat, loopt al sinds 2015 en kostte al meer dan 200 miljoen euro. Bij het begin van de operatie stond het dreigingsniveau nog op het zeer acute niveau 4. Begin 2018 verlaagde het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) naar niveau 2. Voor een aantal potentiële doelwitten staat het niveau evenwel op 3.In mei had minister van Defensie Philippe Goffin (MR) aangegeven dat Vigilant Guardian zou uitdoven in september. De politie zou dan de taken overnemen van de militairen. In het federale parlement staat een meerderheid achter die beslissing. Maar de aflossing zal dus zeker niet in september plaatsvinden. Volgens sommigen is er een tweestrijd aan de gang tussen Goffin en zijn collega bij Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De beslissing van afgelopen vrijdag schiet bij de militaire vakbonden hoe dan ook in het verkeerde keelgat. Het gros van hen schreeuwt al langer om de stopzetting van de operatie. 'Binnenlandse Zaken heeft de tijd gehad om een herorganisatie van de politiediensten op poten te zetten', zegt Dimitry Modaert van de liberale vakbond VSOA. 'Militairen inschakelen is een te makkelijke en te goedkope oplossing.'Het christelijke ACV is misnoegd. 'Dit gaat om een slecht beheer van België', zegt Walter Van Den Broeck. 'Na de aanslagen van 2016 zijn de militairen terecht massaal op straat gaan staan. Wat heeft de overheid gedaan? Van een acute situatie een permanente opdracht gemaakt.'Ook de socialistische ACOD vraagt de stopzetting van de operatie. 'Dan kan Defensie zich toeleggen waarvoor het gevormd en getraind is: het opereren buiten de landsgrenzen waar het nodig is om een situatie te stabiliseren', zegt Tony Six. 'Er zijn momenten geweest dat een oefening van meer dan vier dagen niet meer mogelijk was, waardoor vele trainingsopportuniteiten wegvielen.'Volgens de drie vakverenigingen haken jongere militairen af. Bovendien schrikt de operatie potentiële nieuwkomers af. 'Mensen gaan niet bij Defensie om rondjes in Brussel te lopen', zegt ACV'er Van Den Broeck. 'Ik hoorde onlangs dat jonge sergeanten die niets anders dan Vigilant Guardian hebben gedaan op korte termijn mogen lesgeven aan een opleidingscentrum in Defensie. Zónder praktijkervaring, dus. Waar zijn we dan in godsnaam mee bezig?'Enkel de ACMP, een onafhankelijke vakbond, neemt een mildere toon aan. Volgens Yves Huwart zijn er naast misnoegde stemmen ook militairen die blij zijn met de binnenlandse opdrachten. 'Steun leveren aan de politie is a priori geen kerntaak voor Defensie. Maar als die steun noodzakelijk is, dan moeten we in staat zijn die te leveren.'