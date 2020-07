Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) zegt de militairen in september uit het straatbeeld te zullen halen. Maar de Kamer vertrouwt de zaak niet en wil de kwestie naar zich toetrekken.

Meer dan 200 miljoen euro. Zoveel heeft Operatie Vigilant Guardian tot nu toe gekost. Die operatie zorgt ervoor dat er tot op vandaag militairen in het straatbeeld te zien zijn, bijvoorbeeld in Antwerpen en Brussel.Sinds januari 2015 ondersteunen de soldaten van het Belgisch leger de politie in de strijd tegen terrorisme. Op dit moment gaat het nog om maximaal 550 militairen. Eind juni besliste de regering om het leger nog zeker tot 2 augustus te laten patrouilleren op straat.Maar volgens het federale parlement is het stilaan welletjes geweest met Vigilant Guardian. Een meerderheid schaart zich achter een resolutie van Open VLD'ers Tim Vandenput, Bram Delvaux en SP.A-Kamerlid Kris Verduyckt. Zij roepen de regering op om de operatie ten laatste tegen oktober uit te faseren. Tim Vandenput erkent dat minister van Defensie Philippe Goffin (MR) zelf al heeft aangegeven dat de federale politie het leger niet meer zou nodig hebben in september. Dat zou meteen het einde betekenen van de binnenlandse militaire operatie - op het beveiligen van de kerncentrale van Doel na. Maar het Open VLD-Kamerlid vertrouwt het zaakje niet helemaal. Hij verwijst naar uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die minder klare wijn schenkt dan zijn MR-collega. De Crem is bevoegd voor de federale politie, die Defensie zou moeten aflossen. Ook op vraag van Knack kan het kabinet-De Crem niet op de zaken vooruitlopen. 'Er is niet beslist dat de federale politie de taken van de militairen zal overnemen in september. De verlenging wordt maandelijks beslist op de ministerraad', klinkt het. De gemengde geluiden storen Vandenput. 'Binnen de regering is een tweestrijd aan de gang', zegt hij. De liberaal zegt dat de operatie een 'vals gevoel van veiligheid' geeft. Hij verwijst ook naar het veiligheidsniveau, dat het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) al begin 2018 naar het gunstigere niveau 2 verlaagde. 'En Defensie schreeuwt om de operatie stop te zetten. Sommige militairen kennen niets anders dan het patrouilleren van straten.' Bij Groen klinkt eenzelfde geluid. 'Militairen verliezen kerncompetenties doordat we ze op straat blijven inzetten', zegt Wouter De Vriendt. Groen-Ecolo, PS en Vlaams Belang zullen de resolutie van Open VLD en SP.A al zeker steunen, waardoor er een meerderheid is. De houding van de CD&V-fractie is onduidelijk. N-VA is dan weer een koele minnaar van de resolutie. 'We zullen eerst moeten weten of de politie de veiligheid wel kan garanderen', zegt Peter Buysrogge. In ieder geval staat de resolutie woensdag gepland tijdens de commissie Landsverdediging. De vraag is of de tekst nog voor het reces ter stemming zal komen. Komt de kwestie niet aan bod, dan verhuist de resolutie naar september.