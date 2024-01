Migratie is voor Vlaams Belang het verkiezingsthema bij uitstek

Voor Vlaams Belang is migratie wel degelijk een thema bij de komende verkiezingen. Dat stelde voorzitter Tom Van Grieken zondagmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak voor de kaderleden van de partij in Heusden-Zolder. Hij verwierp ook de idee van N-VA-voorzitter Bart De Wever om na de verkiezingen een zakenkabinet te vormen en schoof Vlaams Belang naar voren als enige alternatief.

‘Er was één rode draad doorheen alle nieuwjaarsboodschappen van de systeempartijen: ze gaan het tot 9 juni niet hebben over immigratie’, stelde Van Grieken. ‘Het mag daarover niet gaan omdat dat strategisch in de kaarten van het Vlaams Belang zou spelen. Dat uit ieder onderzoek blijkt dat de Vlaming wakker ligt van het falende immigratie- en asielbeleid stoort hen daarbij niet. Wat zij weigeren te doen, dat zullen wij wél doen’, zei hij. ‘Het opengrenzenbeleid van links is een complete ramp in Europa en vooral in België. (…) Er voltrekt zich een heuse omvolking. Dat is het resultaat van decennialange ongecontroleerde massamigratie.”

Van Grieken haalde ook uit naar de traditionele partijen. Die zijn al decennia aan de macht, maar voelen zich verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. ‘En daarom, beste vrienden, zijn de komende verkiezingen zo belangrijk. Op zondag 9 juni 2024 staat iedere Vlaming voor de fundamentele keuze: Meer van hetzelfde of een ander en beter beleid?’, aldus de voorzitter. ‘Maar daarvoor moet Vlaams Belang de grootste partij worden, want enkel het Vlaams Belang is het alternatief bij de komende verkiezingen.’

Vlaams Belang veegt ook resoluut de idee van een zakenkabinet, dat N-VA-voorzitter De Wever lanceerde, van tafel. ‘We hebben geen technocratische N-VA/PS regering nodig, maar een democratische regering, met respect voor de Vlaamse democratie’, zei Van Grieken. ‘Want wat De Wever eigenlijk zegt is dat ‘de democratie’ het probleem is. Dat de kiesuitslag hem niet goed uitkomt. Dat de kiezer het probleem is.’

Ondervoorzitter en Vlaams fractieleider Chris Janssens benadrukte in zijn toespraak dat het onjuist is de Vlaams Belangkiezers als protestkiezers af te schilderen. ‘Wij presenteren het enige alternatief voor de knoeiboel van de andere partijen en hebben een duidelijk programma waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe we onze democratie gezond willen maken, de koopkracht van onze mensen willen herstellen, Vlaamse centen in Vlaamse handen willen houden en de massamigratie willen stoppen.’