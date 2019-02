Mieke Vogels: 'John Crombez trapt in de val van de multinationals'

Groen had zichzelf geen beter begin van een belangrijk verkiezingsjaar kunnen wensen, nu de klimaatmarsen het debat bepalen. In de laatste peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL TVI en Le Soir steeg de partij tot 15,6 procent. Met één grote sprong voorwaarts laten de groenen voor het eerst CD&V, Open VLD en SP.A, de drie klassieke partijen, achter zich. Dat had de jonge Mieke Vogels nooit durven te dromen toen ze in 1985 voor het eerst verkozen werd in de Kamer. De verzamelde rechterzijde vermoedt dat al dat 'klimaatgedoe' een complot is om Groen en bij uitbreiding links opnieuw aan de macht te brengen.

...