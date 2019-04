Michel verontschuldigt zich in Kamer voor behandeling metissen in koloniale periode

Premier Charles Michel (MR) heeft zich, zoals aangekondigd, in de Kamer in naam van zijn regering verontschuldigd voor de manier waarop de Belgische overheid tijdens de koloniale periode metissen heeft behandeld, kinderen geboren uit een relatie tussen een Belgische koloniaal en een inheemse vrouw.

De excuses van Michel werden gevolgd door een minutenlang applaus van de voltallige Kamer.

Met de term metissen wordt verwezen naar kinderen die eind jaren 40 en in de jaren 50 in Congo, Rwanda of Burundi werden geboren uit een relatie tussen een Belgische kolo­niaal en een inheemse vrouw. De staat nam die kinderen systematisch bij de moeder weg en stuurde ze naar België om in weeshuizen of bij adoptieouders op te groeien.

Excuses

'Door een systeem op te zetten in Belgisch koloniaal Afrika, een systeem van gerichte segregatie tegen de metissen en hun families, heeft de Belgische staat gehandeld tegen de fundamentele rechten van de mens,' zei Michel.

'Daarom erken ik in de naam van de federale regering de doelgerichte segregatie waarvan de metissen slachtoffer waren onder het koloniale bewind van Belgisch Congo en Rwanda-Burundi tot 1962 en na de kolonisatie, evenals het beleid van gedwongen ontvoeringen.

'In naam van de federale regering bied ik mijn excuses aan aan de metissen van de Belgische kolonisatie en hun families voor de ongerechtigheden en het lijden dat zij hebben gekend.'

Excuses van de premier zijn een unicum. Onlangs vroegen VN-experts om excuses aan te bieden voor de wreedheden in Congo, en daar ging Michel niet op in.

Vorig jaar erkende de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen de segregatie al, en riep op tot een plechtige herdenkingsverklaring van de regering. Ook de katholieke kerk excuseerde zich al voor haar rol in de behandeling van metissen.