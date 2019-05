Knack-journalist Dirk Draulans volgde het klimaatdebat in de aanloop naar de verkiezingen. Hij zag geen sense of urgency.

Het klimaatdebat van Knack op 21 mei in Gent was - achteraf bekeken - een wat onwezenlijke ervaring. Eerst mocht ik een halfuurtje als expert opdraven, in een dubbelgesprek met geoloog Manuel Sintubin van de KU Leuven en ondervraagd door hoofdredacteur Bert Bultinck van Knack, die me voor de gelegenheid aansprak met 'Mijnheer Draulans'. Dat was wennen.

...