Kamerlid Melissa Depraetere (SP.A) wil de schuldindustrie aan banden leggen.

Deze week stemt de Kamercommissie Economie over een voorstel van de SP.A, de PS en de CD&V om extra kosten voor onbetaalde facturen binnen de perken te houden. De SP.A voerde vorig jaar al online campagne over mensen die daardoor in financiële ademnood kwamen. 'Facturen moet je uiteraard betalen, ' zegt socialistisch volksvertegenwoordiger Melissa Depraetere, 'maar de praktijken van incassobureaus en van sommige gerechtsdeurwaarders doen de kosten soms gigantisch oplopen. Dat gaan we een halt toeroepen.' Depraetere verwacht dat ook de MR, de Open VLD, Groen en Ecolo nog mee aan boord komen, zodat de k...