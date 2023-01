Meer treinen reden door het rood in 2022, ‘maar spoornet was nooit zo veilig’

Het aantal treinen dat voorbij een rood sein rijdt, is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren op de hoofdsporen in België 87 gevallen, zo blijkt vrijdag uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Die benadrukt evenwel dat ‘het spoorwegnet nog nooit zo veilig was’, omdat de seinvoorbijrijdingen minder vaak leiden tot een gevaarlijke situatie.

Er waren vorig jaar vijftien seinvoorbijrijdingen meer dan in 2021. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is te horen dat dat te maken heeft met nieuwe technische procedures die in de eerste jaarhelft werden ingevoerd. Het kostte wat tijd om alles op punt te stellen, maar in de tweede helft van 2022 verbeterde de situatie weer, aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Zowel Infrabel als NMBS benadrukken dat het risico van seinvoorbijrijdingen nog nooit zo laag was. Niet elke keer dat een trein voorbij een rood sein rijdt, ontstaat er immers meteen een gevaarlijke situatie. Dat gebeurt pas als die trein bijvoorbeeld een ander spoor kruist. Dat gebeurde vorig jaar elf keer, of bij 13 procent van de seinvoorbijrijdingen. Dat percentage lag een jaar eerder nog op 25 procent en in 2020 op 36 procent.

‘Het aantal potentieel gevaarlijke situaties was nooit zo laag’, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. De seinvoorbijrijdingen leidden ook geen enkele keer tot een ongeval, en er vielen dan ook geen slachtoffers.

Veiligheidssystemen

Dat het risico steeds kleiner wordt, is volgens Infrabel te danken aan de veiligheidssystemen TBL1+ en ETCS. ‘Wanneer die tussenbeide kwamen na een seinvoorbijrijding, werd het eerste potentieel gevaarlijk punt vermeden in ruim negen op de tien voorvallen’, aldus Petit. Vooral ETCS, een soort cruisecontrol voor treinen die ook automatisch optreedt bij te snel rijden of het niet respecteren van de seinen, moet de veiligheid nog verder verhogen. Dat Europese veiligheidssysteem wordt volop uitgerold in België. Infrabel heeft momenteel nagenoeg de helft van de hoofdsporen (49 procent) ermee uitgerust, bij spoorwegmaatschappij NMBS is momenteel 80 procent van de treinen met ETCS uitgerust. Tegen eind 2025 moet de uitrol bij beide helemaal rond zijn. Op de bijsporen van het Belgische spoornet (zoals rangeerbundels en spoorbundels in havens) ten slotte, waren er vorig jaar 37 seinvoorbijrijdingen, tegen 65 in 2021.