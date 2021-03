'Het virus zit nu volop in de crèches', zegt professor Guy Hans (UZA). 'De patiënten worden steeds jonger.'

Vanuit zijn testbus zag professor Guy Hans de derde golf opkomen. De eerste tekens kwamen er eind vorig jaar, toen zijn testteam onverwacht veel meer oproepen kreeg van lagere en kleuterscholen in Antwerpen en Limburg. 'Toen is het heel duidelijk geworden: covid-19 zat quasi uitsluitend nog daar', zegt Hans.Ondanks de schoolsluiting en de daaropvolgende paasvakantie zal de medisch directeur van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) weinig rust kennen. 'Het virus zit nu volop in de crèches. De patiënten worden steeds jonger.'Nochtans dachten we lang dat kinderen het virus amper doorgeven. Guy Hans: Dat klopt. Wij dachten dat we vooral in middelbare scholen gingen testen. Maar na de kerstvakantie keerde dat beeld. We hebben vanuit de mobiele testteams dan ook het signaal gegeven aan de federale en Vlaamse administraties dat we de schoolkalender dynamisch moesten aanpassen.Hoe zou uw kalender eruitzien? Hans: We hadden de curve kunnen doorbreken door na vijf weken contactonderwijs telkens twee weken afkoelingsweken met afstandsonderwijs in te bouwen. Het had ons veel problemen kunnen besparen.Waarom precies?Hans: (zucht) De scholen doen het maximum, het is ongelooflijk om te zien welke maatregelen ze nemen. Maar de besmettingscijfers wijzen op een patroon: vanaf je leerlingen enkele weken samen zet, dan steekt het virus opnieuw de kop op, soms bijna exponentieel. En dan begint de miserie. Hoe reageerden de administraties op uw voorstel?Hans: Men zegt dat men het ontvangen heeft, maar een echte respons kwam er niet. Er lag een plan, maar men verwachtte bijna dat de pandemie zich daaraan ging aanpassen. Terwijl je het plan moet aanpassen aan de pandemie. We vervroegen nu weliswaar de paasvakantie, maar we hadden dat evengoed al in januari kunnen beslissen. Zegt u vandaag tegen de politiek: plan nu al nieuwe afkoelingsweken tot de zomervakantie? Hans: Ja. Op die manier bescherm je het onderwijzend personeel, en bij uitbreiding de hele maatschappij.Zijn scholen de aandrijver van de epidemie?Hans: Of kinderen nu elkaar besmetten of het virus de scholen binnenkomt via volwassenen: we gaan het wellicht nooit weten. Maar het maakt ook niet uit, want die leerlingen gaan naar hun gezin of naar de hobby, en besmetten anderen. We zien overigens dat kinderen quasi geen enkel symptoom hebben na een infectie met de Britse variant. Het wordt dus pas gedetecteerd als een volwassene positief test. We kunnen besmettingen niet voorkomen, maar door het contactonderwijs regelmatig te pauzeren, kunnen we wel grote verspreidingen doorbreken. Hoe kunnen we de scholen nog veiliger maken na de paasvakantie?Hans: De betere cijfers in het middelbaar onderwijs bewijzen dat het helpt om kinderen uit elkaar te houden. Ook mondmaskers spelen een grote rol. We zouden een algemene mondmaskerdracht kunnen invoeren. Niet alleen in het 5de en 6de leerjaar, want het virus zit vooral bij kinderen van 8 en 9 jaar. We moeten ook massaal inzetten op ventilatie. Turnlessen of andere activiteiten moeten zo veel mogelijk doorgaan in de buitenlucht. Zullen sneltesten zoden aan de dijk brengen? Hans: We moeten ermee oppassen. 'Nal von Minden', één van de sneltesten die door de overheid wordt aanbevolen, heeft een verhoogd risico op valspositieve resultaten. Zo is een situatie bekend waarin 17 leerlingen positief testen met een sneltest. Wat blijkt? Na een controle met de klassieke PCR-test blijken 16 van hen níét besmet te zijn. Blijkbaar heeft het te maken met de omgevingstemperatuur. In ieder geval is het een gevaarlijk precedent. We gaan hele gezinnen in quarantaine zetten op basis van verkeerde resultaten. Leg dat maar eens uit aan de ouders. De afgelopen week was er heel wat politiek gehakketak rond de 'paaspauze', met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een hoofdrol. Hoe bekijkt u dat vanop het terrein?Hans: Het was heel spijtig om zien. Weet u, ik heb de grootste bewondering voor schooldirecties en CLB's. Zo stuurden we donderdagavond om 23 uur nog testresultaten door. Zelfs op dat uur zie je nog CLB-artsen voor hun computer die meteen beginnen met de contactopsporing. De samenwerking tussen scholen, CLB's, burgemeesters en eerstelijnszones hadden we een jaar geleden nooit kunnen voorspellen. Maar het wordt belemmerd door wat erboven gebeurt. Als we vanuit de overheid duidelijke richtlijnen zouden krijgen, dan zou dat ons werk vergemakkelijken.