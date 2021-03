De 'paaspauze' legt de verdeeldheid van het Overlegcomité bloot. De pijnlijke spreidstand van de N-VA wordt opnieuw zichtbaar.

'We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden.' Een duidelijk geëmotioneerde Ben Weyts (N-VA) sprak het Vlaams Parlement toe na het Overlegcomité. De Vlaamse minister van Onderwijs gaf een terneergeslagen indruk na de beslissing om de paasvakantie met een week te verlengen voor het onderwijs. Er rest de minister niets meer dan de 'rug te rechten'. Maar dat de Ikea openblijft en de scholen niet, 'dat is niet mijn visie op de samenleving'. De uitspraken vormen het sluitstuk van een pijnlijke week voor Weyts en bij uitbreiding de hele N-VA. Binnen de partij wordt de onderwijsminister door sommigen zowat op het schild gehesen. Daarbuiten - óók binnen de Vlaamse regering - wordt hij aanzien als een brokkenpiloot. Zondagavond klonk het nog fors dat een afkoelingsweek in het onderwijs niet aan de orde was. Het was Weyts' reactie op de voor de N-VA vernederende manier waarop het duo Alexander De Croo (Open VLD) en Frank Vandenbroucke (Vooruit) de regio's op vrijdag opnieuw naar de tekentafel stuurde. De N-VA'er kwam daarop met nieuwe maatregelen en voorstellen. 'Vraag niet wat het onderwijs kan doen voor u. Vraag wat u kan doen voor ons onderwijs', riposteerde de onderwijsminister.Maar Weyts overspeelde zijn hand. Zijn vraag om leerkrachten prioritair te vaccineren schoot bij velen in het verkeerkeelgat. Niet in het minst bij bevoegd minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De strategie om eerst ouderen en zwakker in te enten was immers al een tijdje afgeklopt. Weyts had de vraag evenmin doorgesproken met Beke. Een collega-minister van Weyts is fors: 'Het schouwspel van de voorbije weken was niet oké. Hij deed zijn goesting.'In de wandelgangen is de N-VA op haar beurt niet mals voor de federale regering. Het Overlegcomité, dat sinds de start van de regering-De Croo collegiaal verliep, laat zijn sporen na. 'Dit was een politiek spel. Ze wilden Ben Weyts op de knieën dwingen', klinkt het bij een hoge bron. Een bewering die men op federaal niveau wegwuift. 'Toen de aanwezigen op het Overlegcomité werd gevraagd of ze akkoord gingen met de maatregelen in het onderwijs, heeft iedereen "ja" gezegd', klinkt het. Er wordt wel toegegeven dat Vlaanderen heeft kunnen wegen op de beslissing om de kleuterscholen open te houden. Binnen de federale regering wordt er eveneens gewezen op de breedte van de maatregelen. Niemand noemt het onderwijs een motor van besmettingen. Wél tonen de cijfers aan dat het een zogenaamd 'besmettingsplatform' is, net zoals heel wat werkvloeren. Doorheen verschillende sectoren (van kappers tot scholen) komen er daarom korte, maar krachtige aanscherpingen. De eerste reacties van de experten liegen er niet om. GEMS-leden als Marc Van Ranst (KU Leuven) en Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) reageren tevreden. Die laatste berekende dat er maximaal 900 bedden bezet zullen worden op intensieve zorg tijdens deze derde golf. 'De rek op de stijging van het aantal besmettingen is er bovendien stilletjes aan aan het uitgaan', zegt Molenberghs. Daarnaast lijkt de vaccinatie-uitrol voorlopig gespaard te blijven van nieuw onheil. Zowel politici als experten denken dat de 'paaspauze' dan ook echt beperkt blijft tot vier weken. 'Iedereen hoopt dat dit voldoende zal zijn', zegt een regeringsbron.Hoe dan ook baalt vooral de N-VA. Al sinds het begin van de coronacrisis zitten de Vlaams-nationalisten in een ongemakkelijke positie. De structuur van het Overlegcomité maakt het moeilijk voor Weyts om van leer te trekken. Zijn eigen partijgenoot, Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), is immers mede-architect van het compromis van het Overlegcomité. Federaal zetelt de N-VA echter in de oppositie. Opnieuw wordt die spreidstand van de Vlaams-nationalisten zichtbaar. Jambon aanvaardt het akkoord tussen de verschillende regeringen, maar wil tegelijkertijd duidelijk maken dat de schoolsluiting niet zijn keuze was. De onderhandelingen laten stuklopen op één week minder onderwijs, dat was dan weer een brug te ver voor Jambon, die zijn imago als verantwoordelijk bestuurder hoog in het vaandel draagt. Verschillende N-VA'ers maken gebruik van die opening. Enkele mandatarissen delen hun boosheid op sociale media. Zo spreekt Europarlementslid Assita Kanko zelfs over een 'gijzeling door Paarsgroen'.Ook voor de MR zijn de extra maatregelen trouwens een bittere pil om te slikken. Voorzitter Georges-Louis Bouchez spreekt over een 'drieledige mislukking' en laakt de 'lasten die vooral liggen op Belgen die werken'. Pierre-Yves Jeholet (MR), de minister-president van de Franstalige gemeenschap, probeerde de pil wat te vergulden door te zeggen 'dat het hopelijk de laatste keer is' dat hij strengere maatregelen moet voorstellen. Maar binnen federale regeringskringen willen ze zover nog niet gaan. 'Dat is geen uitspraak die wij zouden doen.'