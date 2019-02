May vraagt parlementsleden om 'de zenuwen in bedwang te houden'

Dat zei ze dinsdag tijdens een stand van zaken in het House of Commons. Tegelijkertijd roept ze de parlementsleden op om 'hun zenuwen in bedwang te houden'. 'Het zal mogelijk nog tijd kosten om een herwerkte deal te krijgen', maar 'de gesprekken zijn nu in een cruciaal stadium'.

Theresa May en de Europese onderhandelaars hebben eind vorig jaar eigenlijk al een echtscheidingsakkoord voor de brexit gesloten. Alleen heeft het Britse parlement die tekst in januari naar de prullenmand verworpen.

Boosdoener is de Ierse backstop. Dat vangnet moet vermijden dat er opnieuw grenscontroles moeten komen tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, ook als er na de overgangsfase eind 2020 nog geen nieuwe relatie tussen Europa en Groot-Brittannië is.

De Britse parlementsleden stuurden May eind januari terug naar Brussel om 'alternatieve regelingen' uit te werken voor die backstop, maar daar wil Brussel dan weer absoluut niet van weten. May beloofde deze week terug te keren naar het parlement voor een stand van zaken, maar veel vooruitgang is er de afgelopen veertien dagen niet geweest.

De eerste minister kwam vorige week nog van een relatief kale reis naar Brussel terug: het echtscheidingsakkoord wordt niet opengebroken, maar de Britse en Europese onderhandelaars blijven wel zoeken naar een oplossing die een geordend vertrek mogelijk maakt, verklaarden Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en May na afloop van hun ontmoeting in een gezamenlijke mededeling.

Premier May gaf dinsdag toe dat er 'nog tijd nodig is om een herwerkte deal te bekomen'. Intussen roept ze de parlementsleden op 'hun zenuwen in bedwang te houden'. 'We blijven verder werken aan een deal. De gesprekken zijn nu in een cruciaal stadium.' Als er nog geen nieuw akkoord is tegen dinsdag 26 februari, keert ze terug naar het parlement voor een stand van zaken en kunnen de parlementsleden opnieuw mee de gang van zaken bepalen door amendementen in te dienen.

Deze week donderdag mogen de parlementsleden ook opnieuw debatteren over en amendementen indienen op een brexit-motie, zei ze. De parlementsleden kunnen dan aangeven of ze May inderdaad meer tijd geven voor de onderhandelingen, of niet.

Op 29 maart - amper 45 dagen verwijderd - vertrekken de Britten uit de Europese Unie. Oppositieleider Jeremy Corbyn beschuldigt de premier ervan de zaken zodanig op de spits te drijven dat het parlement 'gechanteerd wordt om een gebrekkig akkoord te steunen'.

'Ze blijft een stemming over de deal uitstellen. Vandaag is ze hier opnieuw met meer excuses en meer vertragingen', zei hij dinsdag in het parlement. 'Dit is onverantwoord. Ze speelt met de tijd en ze speelt met onze jobs, onze economische zekerheid en de toekomst van onze industrie', aldus de Labour-leider.