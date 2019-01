'Mathieu van der Poel is een straffere atleet dan Sven Nys'

Er staat een grote veldrit op het programma en Mathieu van der Poel is terug van zijn trainingskamp in de Spaanse zon. Kunnen we de winnaar al opschrijven? Natuurlijk mogen we dat, temeer daar zondag in Hoogerheide de GP Adrie van der Poel plaatsvindt. Wie twijfelt eraan dat de zoon van Adrie alweer met de bloemen zal gaan lopen? Het moet ontspannend zijn om zo naar een koers te kunnen toeleven, haast met de zekerheid dat het prijs is. 'Op zich is dat natuurlijk zo. Mathieu steekt erbovenuit. Maar hoe vaker hij wint, hoe dichter we de dag naderen dat hij verliest', zegt Christoph Roodhooft. 'Gek genoeg hangt die gedachte toch in je achterhoofd. Ze drukt de euforie weg. Niemand blijft winnen, ook Mathieu van der Poel niet.'

...