Mars voor democratie in Ninove: 'Over zes jaar absolute meerderheid veroveren'

In Ninove zijn enkele honderden mensen komen opdagen voor de manifestatie 'Mars voor Democratie'. Tijdens hun tocht van het station naar het stadhuis scandeerden de betogers slogans als 'linkse ratten, rol uw matten', 'democratie', 'Forza Ninove', 'eigen volk eerst' en 'weg met het cordon'. Er waren heel wat leeuwenvlaggen meegebracht en er werd met bommetjes gegooid.

De protestmars tegen het nieuwe stadsbestuur was omstreeks 19 uur gestart aan het station van Ninove. Voor de start riep Guy D'haeseleer, lijsttrekker van Forza Ninove, alle aanwezigen op om het rustig te houden. 'Ga niet in op provocaties en gooi geen bommetjes in het centrum. We zijn hier om een groot deel van de bevolking een hart onder de riem te steken', sprak D'haeseleer. 'We gaan het beste van onszelf geven om die absolute meerderheid over zes jaar te veroveren.' D'haeseleer haalde ook uit naar linkse tegenstrevers en naar de pers.

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Open VLD haalde 9 zetels en Samen 7 zetels. De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en Samen, maar met de steun van Joost Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels. Arents werd daarvoor door de N-VA uit de partij gezet.

De betoging kwam er op initiatief van onder meer Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden en Voorpost. D'haeseleer steunde het initiatief. De optocht heeft de toelating van de burgemeester. De politie hield donderdagavond een oogje in het zeil, maar was niet zichtbaar massaal aanwezig.

Schepencollege geïnstalleerd

Ondanks de protestmars is donderdagavond toch het nieuwe stadsbestuur van Ninove officieel geïnstalleerd. De eedaflegging van de verschillende schepenen verliep rustig. Even daarvoor hadden ook de gemeenteraadsleden al de eed afgelegd. Toen werd de zitting wel licht verstoord, omdat er boegeroep vanuit het publiek weerklonk bij de eedaflegging van Joost Arents.