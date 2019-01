N-VA-dissident in Ninove: '90 procent van N-VA-programma in akkoord'

Joost Arents was lijsttrekker voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd vorige week uit de partij gezet toen hij Open Vld en stadspartij Samen met zijn zitje aan een nipte meerderheid hielp. Arents wordt drie jaar schepen. N-VA, dat fors verloren had, koos voor de oppositiebanken en wilde niet in zee gaan met enerzijds Open Vld en Samen of anderzijds Forza Ninove van verkiezingsoverwinnaar Guy D'Haeseleer. 'Ik ben heel tevreden, ik heb heel sterk kunnen onderhanden en dat is heel constructief en sereen gebeurd', zei Arents achteraf. 'Ik kan zeggen dat ik quasi 90 procent van de punten van het lokale N-VA-programma in het bestuursakkoord heb kunnen verwerken.'

Er waren een 10 à 15 knelpunten om tot een akkoord te komen, duidde hij. Zo stond hij op de neutraliteit van het stadspersoneel dat in contact komt met de burger, zeg maar het hoofddoekenverbod aan het loket. Dat lag moeilijk voor Samen, een samenwerking van CD&V, sp.a en Groen, dixit Arents. Maar de partij heeft ingezien dat ook naar het verkiezingsresultaat gekeken moet worden, zei hij. De uittredende coalitie van Open Vld, CD&V en sp.a-Groen raakte het eerder niet eens over zo'n verbod dat de liberalen destijds op tafel gelegd hadden. Nu komt dat er dus wel.