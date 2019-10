Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) is nog geen bekende naam, maar als ondervoorzitter van de Commissie Jeugd, Sport en Media wordt hij dat ongetwijfeld wel. Hij zorgde er mee voor dat er een Vlaamse canon en een museum van de Vlaamse geschiedenis komt, en dat de samenwerking met de VRT wordt herzien.

Binnen de N-VA lijkt Marius Meremans een aparte figuur. In zijn gemeente Dendermonde is hij bestuurslid van de KWB, de culturele tak van Beweging.net (het vroegere ACW). Meremans zette in de vroege jaren negentig zijn eerste politieke stappen in het bestuur van de Volksunie-jongeren, samen met Sven Gatz (nu Open VLD-minister), Geert Lambert (ooit Spirit) en Annelies Storms (SP.A-schepen in Gent). Zijn eerste politieke mandaten - OCMW- en nadien gemeenteraadslid - behaalde hij als kandidaat op een progressieve kartellijst van SP'ers, VLD'ers en VU'ers, met Norbert De Batselier (SP) als lijsttrekker en Marc Verwilghen (VLD) als schepen. Nog altijd heeft hij alleen maar goede woorden over voor De Batselier, die hij 'een Vlaamsgezinde socialist' noemt: 'Politici zoals De Batselier zijn er vandaag niet meer in de SP.A. Ik vind het een groot gemis dat er ter linkerzijde geen flaminganten meer zijn. Misschien is Björn Rzoska de uitzondering op de regel. Mocht ik lid van Groen zijn, ik zou op Rzoska hebben gestemd bij de voorzittersverkiezingen.' (lacht)

