'De mensen doen heel erg hun best om in hun kot te blijven, en daar zien we ook het resultaat van', zegt viroloog Marc Van Ranst in een interview met De Zondag. 'We moeten nu anders leven, maar we doen dat in de volle wetenschap dat er betere tijden komen na wat ik vanaf nu "de bevrijding" ga noemen.'

Hoe evalueert u de recentste cijfers voor ons land?

'We zien een stabilisatie van het aantal doden, maar we zitten nog niet aan de piek, dat zal nog wel even duren. Langs de andere kant is er ook geen explosie van het dodental van pakweg 60 naar 150 per dag, dus in die zin ben ik voorzichtig optimistisch. Onze intensive care-units raken dag na dag wel steeds voller. De mensen die daar liggen, komen daar niet snel weer uit, dus dat is een bezorgdheid. Ik denk dat we op de piek de volledige capaciteit op intensieve zorg in onze ziekenhuizen zullen nodig hebben.'

De maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn vrijdag verlengd, maar niet verstrengd. Mogen we daar ook een positief signaal in zien?

'Het is heel duidelijk dat de mensen heel erg hun best doen om afstand te houden en zoveel mogelijk in hun kot te blijven. We zien daar ook de resultaten van. Ja, de cijfers gaan nog omhoog, maar ze zijn minder hoog dan wanneer we deze maatregelen niet zouden nemen. We doen het ook op een menselijke manier. We sluiten mensen niet echt op in hun huis. We gebruiken een virologische realiteit. Mensen kunnen naar buiten, want als ze elkaar niet tegenkomen, is het risico op besmetting nul. Ik ondersteun ook heel erg maatregelen die je aan de bevolking kan uitleggen. De aanvankelijke beslissing om kappers wel open te houden of het beperken van de fietsafstand waren dat bijvoorbeeld niet."

Zijn de komende weken cruciaal?

"Heel zeker, want we zien die getallen omhoog gaan, zoals voorspeld. Iedereen probeert met man en macht om die stijging zo klein en beheersbaar mogelijk te houden. Het zal kantje boordje zijn, maar het professionalisme van onze ziekenhuizen is bijzonder groot. Alle ziekenhuizen zijn nu eigenlijk covid-ziekenhuizen geworden. Gewone afdelingen zijn waar mogelijk ontruimd en het personeel is herschoold. De ziekenhuizen zijn er klaar voor. De bevoorrading van maskers blijft wel precair en is een aandachtspunt. Dat is een zwakke plek in onze verdedigingslinie. Men wijst daarvoor met de vinger naar de overheid, maar ik vind dat een gedeelde verantwoordelijkheid."

U had het in 'De Afspraak' deze week over een app die bijhoudt met wie je contact hebt en die je contacten verwittigt als je corona hebt. Goed in de strijd tegen corona volgens de enen, een schending van de privacy volgens anderen.

'Beide kanten hebben gelijk. Ik kan de twee standpunten heel goed begrijpen. Alle rode vlaggen gaan bij mij omhoog als men tracking van personen doet, hoe anoniem ook. Ik vind dat een gruwelijk idee, maar het werkt wel. Ik ben daar persoonlijk niet uit. We kunnen zo'n app alleen introduceren als daar een maatschappelijk draagvlak voor is. Anders werkt dat niet. Kunnen we dat in ons land verplichten? Dat denk ik ook niet. Het werkt enkel als de bevolking er naar vraagt. Gezondheid en privacy zijn heel veel waard.'

(Vincent Vanhoorne / De Zondag)

