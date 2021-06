Kamerlid Marc Goblet (64) is overleden. Dat laat de PS-Kamerfractie woensdag weten. De Luikenaar schopte het eerder tot de top van de socialistische vakbond.

Goblet was van eind 2014 tot juni 2017 algemeen secretaris - zeg maar de nummer twee - bij de socialistische vakbond ABVV. Hij vormde toen een duo aan de top van het ABVV met Rudy De Leeuw.

In 2017 zette hij om gezondheidsredenen een stap opzij bij de vakbond. Hij werd er toen opgevolgd door Robert Vertenueil. Nadien volgde nog een stap naar de federale politiek. Hij zetelde voor de PS in de Kamer.

