Man met mes overmeesterd aan de Wetstraat 16 

Aan de ambtswoning van ontslagnemend federaal premier Alexander De Croo is maandagvoormiddag een man met een mes opgepakt die probeerde de ambtswoning binnen te dringen. Dat meldt Barend Leyts, directeur communicatie van ontslagnemend premier Alexander De Croo en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie.

‘We kunnen bevestigen dat omstreeks 10.00 uur een man werd opgepakt ter hoogte van de Wetstraat 16’, meldt de politie. ‘De man zou gewapend zijn geweest met een mes en bedreigingen hebben geuit ten aanzien van het aanwezige militaire personeel. Die overmeesterden de man in afwachting van onze politiezone die verder instaat voor het onderzoek. Over de beweegredenen van de man is momenteel nog geen duidelijkheid.’

Via Barend Leyts laat de eerste minister nog weten dat hij “geschokt is door het incident”. “We willen uitdrukkelijk de agenten van de militaire politie bedanken. We volgen de situatie op de voet samen met de politie. We zijn opgelucht dat er bij het incident niemand gewond is geraakt”, zo reageert de premier via zijn directeur communicatie.