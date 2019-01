Maggie De Block: 'Theo Francken wilde geen moslims helpen'

De meeste politici doen hun best om in het nieuws te komen. Maggie De Block (Open VLD) zou misschien gelukkiger zijn mocht ze niet voortdurend de voorpagina's halen. De weekendkranten brachten 'nieuws' over 'de farmamaffia', dat Knack al bracht op 28 november 2018 ('Hoe een medicijn plots 500 keer duurder werd'). Het Italiaanse farmabedrijf Lediant heeft de voorbije jaren alle patenten opgekocht van CDCH, een medicijn tegen de zeldzame ziekte CTX (in België zijn er tien patiënten). Vanuit die monopoliepositie dreef het de prijs onverbiddelijk op. De oppositie, de medische wereld, farmaondernemers: allemaal eisten ze actie van De Block. De minister liet weten dat ze de verontwaardiging deelt, maar ten gronde kan die problematiek alleen op Europees niveau worden geregeld.

...