Maggie De Block: 'Francken is de straatvechter'

Maggie De Block was de afgelopen week veel in het nieuws. Vooral de robbertjes met haar voorganger op Migratie Theo Francken zorgen maken heel wat los. Maar De Block vindt niet dat haar iets te verwijten valt. 'Ik vecht geen robbertjes uit. Waar haalt u dat? Hij doet dat. Hij is de straatvechter. [...] Ik heb ook geen tijd om voortdurend te tweeten. Ik heb namelijk werk te doen.'

Ook over de visa-affaire steekt De Block niets onder stoelen of banken. Op de vraag of Francken fouten heeft gemaakt op het gebied van humanitaire visa, antwoordt De Block: 'Hij heeft voor de uitreiking van humanitaire visa gewerkt met politiek getinte tussenpersonen. Ik vind dat op zijn minst heel bizar. Daarenboven was de administratie van zo goed als niets op de hoogte.'

De Block zegt 'geen schrik' te hebben van haar voorganger in de aankomende verkiezingscampagne. 'Ge denkt toch niet dat ik al mijn speeksel aan mijn voorganger ga verspillen? Ik heb geen schrik om met hem in debat te gaan over asiel en migratie. Maar er is meer gaande op deze planeet dan dat.'

