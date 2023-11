Witte handschoenen op dansvloer tegen grensoverschrijdend gedrag

“Wij aanvaarden geen losse handjes, uitgaan moet op een veilige manier kunnen.” Dat is de boodschap van Vlaams minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir. De oproep past binnen de sensibiliseringscampagne “We zien u”, die al sinds maart loopt en die zich nu toespitst op het uitgaansleven.

Zuhal Demir trekt samen met seksuologe Lotte Vanwezemael en radiopresentatrice Flo Windey zaterdagavond in dancing Versuz in Hasselt witte handschoenen aan op de dansvloer. Via blacklights zullen de witte handschoenen oplichten, wat de kans vergroot op handen thuishouden. Iedereen die zaterdag naar de Versuz – voor de gelegenheid geen ‘night’ club, maar een ‘light’ club – afzakt, krijgt zo’n paar witte handschoenen. Het idee erachter is dat wat tijdens het feesten gezegd, geroepen of gedaan wordt, nog te vaak verborgen blijft in het donker.

64 procent van alle Belgen maakte ooit al seksueel grensoverschrijdend gedrag mee, een “hallucinant cijfer” vindt Zuhal Demir. Lotte Vanwezemael, ook bekend als Seksuolotte, legt uit wat er soms misloopt in donkere discotheken: ” ’t Gaat over in de billen of borsten knijpen, vuile opmerkingen geven, tegen iemand aan liggen schuren… Het is donker, er wordt gedronken en dan vergroot het risico dat dat gebeurt. We moeten erover praten en ermee aan de slag gaan.”

De campagne richt zich overigens op de daders. Zij moeten zich aanpassen, zij gaan in de fout, niet de jonge vrouwen die op stap gaan. Korte rokjes, blote buiken, dat is absoluut niet het probleem. Zuhal Demir licht haar standpunt toe: “We leven in een westers land. We kleden ons zoals we willen. Hoe we gekleed zijn, is geen enkele uitnodiging tot wat dan ook.”