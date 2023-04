VS-correspondent Romina Van Camp (VTM): ‘Stuur iedereen eens op wereldreis’

Romina Van Camp is journalist en kersvers Amerikacorrespondent voor VTM Nieuws.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De schietpartij in een school in Nashville, waarbij drie kinderen en drie personeelsleden om het leven kwamen. Het zoveelste drama, en toch verandert er nooit iets fundamenteels. Niet aan de wapenwetgeving, maar ook niet in de hoofden van de Amerikanen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Er zijn veel doemdenkers, maar eigenlijk is de wereld er niet zo slecht aan toe. Stuur iedereen eens op wereldreis, dat zou het begrip en respect voor andere culturen en religies ten goede komen.

Wat is uw grootste prestatie?

Ik hoop dat die nog komt. Maar ik ben trots dat ik op mijn eenentwintigste, ondanks de lacherige reacties van docenten, een stage kon veroveren bij nieuwszender CBS in New York.

Wat is uw grootste mislukking?

Ik ben opgegroeid in Broechem, waar ik met de school ooit deelnam aan de Knoeselloop. Toen ben ik vlak voor de finish gestruikeld over iemands benen, goed voor de Pechvogelbeker.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Niet alleen overwogen, ik heb het een kleine maand geleden ook effectief gedaan, naar Washington. Nu ben ik me nog aan het settelen, maar het kriebelt om voluit met deze job te beginnen.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Toen we bij de bomma bleven logeren, bakte ze voor het ontbijt een pan vol spek. Onze witte boterhammen – die we thuis niet kregen – doopten we in het vet en bestrooiden we met ‘kindjessuiker’. Heel af en toe doe ik dat nog eens, als guilty pleasure, en dan bekijkt mijn lief me héél raar.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Jaren geleden zei iemand dat mijn kapsel eruitzag als een oude vod, maar daar moest ik eigenlijk om lachen.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Constant. Ik heb mijn kat in België moeten achterlaten, maar nu videobellen we.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Van alle schoenen die niet in mijn koffer pasten en die ik dus heb moeten achterlaten in België.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

De alchemist van Paulo Coelho en Factfulness van Hans Rosling. En op mijn veertiende ben ik in mijn eentje naar de VS gevlogen om mijn meter te bezoeken. Met haar bezocht ik het National Museum of American History in Washington en daar is het zaadje geplant voor mijn levenslange interesse.

Waarover zou u meer willen weten?

Over véél. Maar nu vooral over het ventilatiesysteem in mijn studio. Dat begint te pas en te onpas te blazen, ik snap er niets van.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Hoeveel precies weet ik niet. Maar ik stort elke maand een bedrag aan Child Focus. En als er kinderen aan de deur staan met wafels of snoep, zeg ik nooit nee.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Ervoor zorgen dat ze niet uitdooft.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Op 1 januari ben ik gestopt met alcohol drinken, omdat ik mentaal scherp wilde staan voor mijn nieuwe job. Tot mijn grote verbazing mis ik het niet. Het smaakt me zelfs niet meer.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Na elke tegenslag moet je gewoon weer de heuvel opklimmen en daarboven schijnt de zon. Alles komt uiteindelijk goed.