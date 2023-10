VRT-topman wil bekijken of openbare omroep nog erediensten moet uitzenden

Frederik Delaplace, CEO van de VRT, wil dat er een grondig debat komt over de financiering en de taken van de openbare omroep. Hij vraagt zich onder meer af of de VRT na ‘Godvergeten’ nog wel de katholieke eredienst moet uitzenden. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) laat in een reactie weten dat het ‘overhaast wijzigen van uitzendingen van de erediensten niet aan de orde is’.

Het is een vraag waar Delaplace naar eigen zeggen zelf mee zit: moet de VRT zich ook laten ontdopen? ‘Kunnen we het na de maatschappelijke beroering en de komst van een parlementaire onderzoekscommissie nog maken om op zondag om tien uur even de ogen dicht te doen? We moeten opletten de mensen die veel aan de eucharistievieringen hebben niet te treffen, maar we moeten het debat wel voeren’, zegt hij zaterdag in een interview met De Standaard.

Lang gepraat

Delaplace geeft ook toe dat er lang gepraat is geweest vooraleer er beslist werd om de reeks ‘Godvergeten’ te maken. ‘Maar ze is er wel gekomen, dat is de essentie. Er zijn veel programma’s waar we twee keer ‘nee’ op zeggen vooraleer we ‘ja’ zeggen. Meestal worden programma’s daar beter van. Dat was ook zo bij ‘Godvergeten’. En ik ben apetrots dat we dat als publieke omroep op die manier gedaan hebben.’

De VRT-CEO geeft in het interview ook aan dat het moment is gekomen om fundamenteel na te denken over wat mensen verwachten van de VRT als publieke omroep en welke financiering daar tegenover staat. Hij zet onder meer de deur op een kier richting reclame, ‘omdat we bij het werven van inkomsten niet langer kunnen vasthouden aan principes van tien jaar geleden’.

‘De uitzendingen van de erediensten overhaast wijzigen, is niet aan de orde. Beslissingen als deze mogen niet lichtzinnig genomen worden. Dit vraagt een grondig debat over de manier waarop erediensten, religie en spiritualiteit een plaats hebben op de VRT’, reageert minister Dalle.

De VRT heeft daar een volgens hem een belangrijke rol in te spelen. ‘Laten we ook niet vergeten dat de uitzending van de eredienst op zondag voor heel wat mensen een houvast blijft. Vaak zijn dit oudere, minder mobiele mensen. We mogen hen niet uit het oog verliezen. Er zijn ook vele geëngageerde mensen actief binnen de Katholieke Kerk die niets met misbruik te maken hebben. Bovendien is het aanbod erediensten op de VRT breder dan enkel de katholieke erediensten.’