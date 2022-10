Vlaamse Regering trekt 3 miljoen euro uit tegen desinformatie, onder meer voor Knack factcheck

Vijf projecten krijgen van de Vlaamse regering in totaal voor 3,15 miljoen euro steun om te werken rond desinformatie. Onder meer de factcheckers van Knack worden ondersteund.

‘Desinformatie is in onze moderne maatschappij zeer wijdverspreid’, aldus Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle. ‘Ze wordt vaak gebruikt met verkeerde bedoelingen en in soms zelfs als oorlogswapen. De impact op onze samenleving valt moeilijk te overschatten. Een ongeziene coalitie van mediabedrijven, wetenschappers en andere maatschappelijke actoren moet ons beter wapenen tegen desinformatie’.

‘We willen redacties, journalisten en organisaties ondersteunen om efficiënter om te gaan met desinformatie en sneller te kunnen reageren in een digitale omgeving waarin het met de dag makkelijker wordt om desinformatie te verspreiden. Ook willen we nieuwsgebruikers weerbaarder leren omgaan met desinformatie.’

Roularta (het moederbedrijf van Knack) maakt deel uit van het gesteunde project ‘Eerste hulp bij twijfel’, waaraan ook VRT, KUL, VUB, de Checkers vzw en Textgain meewerken. De ‘brede coalitie’ van academici, journalisten/factcheckers, technologiespelers Textgain en het factcheckplatform deCheckers moet het volgens Dalle ‘mogelijk maken beter en sneller grip te krijgen op de thema’s waar mensen onzeker over zijn, de weerbaarheid van journalisten te verhogen’ en burgers ‘een houvast bieden tegen desinformatie’.