Vlaamse kabinetten blijven onder hun streefcijfers voor diversiteit

Geen enkele van de 248 personeelsleden op de Vlaamse kabinetten heeft een handicap of een chronische ziekte. Daarnaast zijn er ook maar 19 personeelsleden (8 procent) met een buitenlandse herkomst. De kabinetten van de Vlaamse regering blijven daarmee ver onder de streefcijfers van respectievelijk 3 procent en 10 procent voor de Vlaamse overheid.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang) heeft opgevraagd.

De cijfers tonen volgens Brusselmans aan dat de kabinetten in Vlaanderen weinig vooruitgang boeken in het realiseren van diversiteitsdoelstellingen. Personen met een handicap zijn volledig afwezig in alle kabinetten. Nochtans is het net de Vlaamse regering die streefcijfers oplegt omtrent het aantal mensen met een beperking binnen de Vlaamse overheid van 3 procent. Ook het aandeel oudere werknemers (55+) blijft beperkt tot 12 procent en het aandeel jongeren (onder de 30 jaar) blijft steken op 16 procent.

‘De pijnlijke conclusie die we uit deze cijfers moeten maken, is dat met de socialisten in de regering iedere werkgever in dit land wordt beticht van racisme en discriminatie, maar binnen de eigen kabinetten slaagt men er niet eens in de eigen streefcijfers te behalen’, hekelt Brusselmans. ‘Voor het Vlaams Belang telt voor alle duidelijkheid enkel het inhoudelijk profiel van de kandidaat en niet de afkomst of leeftijd, maar met deze cijfers willen we vooral de hypocrisie van de regering aankaarten.’

Ook op het vlak van zogenaamde gelijkheid tussen man en vrouw in leidinggevende functies is er nog veel werk. Slechts een fractie van de managementfuncties wordt ingevuld door vrouwen, bij de minister voor gelijke kansen zelfs geen. ‘Voor zowat alles in de samenleving wil men quota opleggen, maar ik stel voor dat men voortaan eerst eens kijkt naar de eigen kabinetten’, aldus Brusselmans nog.