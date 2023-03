Van agender tot zedseksueel: hét lgbti+-alfabet voor beginners

Loopt u soms verloren tussen alle letters, afkortingen en namen voor genders en seksualiteiten? Dan is dit alfabet voor u.

Een bijna volledig alfabet voor wie soms even niet meer weet wat pan- of demiseksueel is.

A

Agender

Iemand die geen gender heeft, genderneutraal is en/of het concept van gender verwerpt voor zichzelf.

Aseksueel

Iemand die zich weinig tot niet seksueel aangetrokken voelt tot anderen.

≠ Aromantisch: Iemand die zich weinig tot niet romantisch aangetrokken voelt tot anderen.

B

Biseksueel

Iemand die zich tot twee of meer genders aangetrokken voelt.

Bigender

Iemand die twee genders ervaart/heeft.

C

Cisgender (afgekort Cis)

Iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat of de genderidentiteit die hem werd toegewezen bij de geboorte.

Bv. Je krijgt bij de geboorte de categorie ‘vrouw’ toegewezen en blijft je je hele leven vrouw voelen.

Crossdresser

Iemand die zich tijdelijk verplaatst in een genderidentiteit die niet de eigen is, door bijvoorbeeld kleding, make-up of lichaamshouding.

D

Demiseksueel

Iemand die zich enkel aangetrokken voelt tot mensen met wie die een sterke emotionele band heeft gevormd.

E

Fluïde

Genderidentiteit of seksualiteit die niet vaststaat en kan veranderen van dag tot dag.

G

Gender

Op niveau van het individu: het zijn van een man, vrouw, beide, geen van beide, iets ertussen, of iets volledig anders.

Op niveau van de samenleving: een sociaal concept van ideeën over man- en vrouwelijkheid.

Genderqueer

Iemand die zich niet thuisvoelt in het binaire concept van gender.

H

Heteroseksueel

Iemand die zich aangetrokken voelt tot het andere geslacht in een binair systeem.

Homoseksueel

Iemand die zich aangetrokken voelt tot het eigen geslacht.

I

Intergender

Iemand die zich identificeert als een mix tussen de genders.

Intersectionaliteit

De manier waarop de gecombineerde identiteiten en rollen van een persoon (geaardheid, ras, socio-economische status) samenkomen en diens ervaring van de wereld beïnvloeden.

Intersekse

Iemand van wie de anatomie en geslachtskenmerken niet in de karakterisering van man of vrouw passen.

L

Lesbisch

Vrouwen, maar ook non-binaire en genderqueer mensen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen.

Lgbtqia+

Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning, intersex, asexual/aromantic

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer/zoekend, intersekse, aseksueel/aromantisch



+ = andere identiteiten die niet cisgender en/of heteroseksueel zijn.

M

Monoseksueel

Iemand die zich aangetrokken voelt tot één gender.

Multiseksueel

Iemand die zich aangetrokken voelt tot meer dan één gender.

N

Non-binair

Iemand die zich buiten het binaire concept van geslacht/gender identificeert, noch vrouw noch man is, deels man of deels vrouw is of een combinatie van de twee.

P

Pangender

Iemand die veel en soms alle genders ervaart.

= Omnigender

Panseksueel

Iemand die zich tot alle genders aangetrokken kan voelen, voor wie genderidentiteit geen grote rol speelt in aantrekking.

Polyamorie

Het hebben van of verlangen naar liefdesrelaties met meer dan twee mensen.

≠ Polyseksueel: iemand die zich aangetrokken voelt tot meerdere genders.

Pronouns

De voornaamwoorden die je gebruikt om naar anderen te verwijzen en ze aan te spreken (die, hun, zij, haar, …) De voornaamwoorden die je gebruikt hangen sterk af van het gender van de persoon.

Q

Queer

Een parapluterm voor alle seksuele of genderidentiteiten die buiten de sociale normen vallen. Historisch vaak gebruikt als scheldwoord, daarom voelt niet iedereen zich comfortabel om het opnieuw te gebruiken.

R

Recipseksueel

Iemand die zich pas aangetrokken voelt als die weet dat de ander zich aangetrokken voelt tot hen.

S

Sekse

Een sociaal construct om mensen te classificeren op basis van hun biologische kenmerken. Meestal erkent een samenleving slechts twee sekses, man en vrouw. Er is echter een grote anatomische diversiteit, bijvoorbeeld bij mensen die intersekse zijn.

= Geslacht

T

Transgender

Een parapluterm voor iedereen van wie de genderidentiteit niet overeenkomt met de bij de geboorte toegewezen genderidentiteit/geslacht.

Transman: Iemand die bij de geboorte de identiteit vrouw kreeg toegewezen, maar een man is.

Transvrouw: Iemand die bij de geboorte de identiteit man kreeg toegewezen, maar een vrouw is.

= Transseksueel (verouderde term)

Z

Zedseksueel

Iemand die seksuele aantrekking ervaart.

<-> aseksueel