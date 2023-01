Vader huilende baby die De Gucht irriteerde: ‘Pijnlijk duidelijk dat hij niet snapt hoe groot opvangcrisis is’

Op Twitter is een filmpje te zien van Jean-Jacques De Gucht die tijdens een parlementair debat zichtbaar geïrriteerd raakt door het gehuil van een krijsende baby. ‘Ik vind het bijzonder raar dat je je kinderen meeneemt naar het Vlaams Parlement’, sneerde hij. Daarmee roept de Open VLD-politicus heel wat verontwaardiging over zich af en krijgt hij het verwijt ‘toondoof’ te zijn.

Al acht weken op een rij wonen ze parlementaire debatten bij in het Vlaams Parlement. Stuk voor stuk ouders die de dupe zijn van de crisis in de kinderopvang. Om aandacht te vragen voor de nijpende problematiek brengen de ouders hun kinderen mee. Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) was daar echter niet mee ingenomen.

‘Jean-Jacques, allee’

Wanneer een van de baby’s in het publiek huilt, sneert De Gucht duidelijk geïrriteerd naar de betrokken vader. In een filmpje is te zien hoe Liesbeth Homans (NV-A) De Gucht nog probeert te sussen met de woorden ‘Jean-Jacques, allee’. Waarop De Gucht reageert: ‘Nee nee, dat doet mij altijd iets. Ik heb dat vroeger ook regelmatig in mijn huiskamer of in de slaapkamer gehad. Ik vind het alleen bijzonder raar dat je je kinderen meeneemt naar het Vlaams Parlement, maar dat zal aan mij liggen.’ Hoewel de opmerking applaus oogstte in het parlement, krijgt De Gucht nu de wind van voren op sociale media en daarbuiten.

Dat bezorgde ouders al acht weken lang parlementaire sessies bijwonen, past in een actie van het Crisiskabinet Kinderopvang. Dat maakt zich steeds meer zorgen over de malaise waarmee de sector van de kinderopvang te maken heeft. In eerste instantie laat de zorg vaak te wensen over door het personeelstekort. Daarnaast moeten jonge ouders – vaak vrouwen – steeds vaker thuisblijven omdat er geen opvang is. Daardoor komen ze vaak in de problemen op het werk.

Ik had gedacht dat hij misschien ter verantwoording zou worden geroepen voor zijn uitspraak, maar hij kreeg er zelfs applaus voor. Peter-Paul Vossepoel, vader van de baby

Minachting

PVDA-politica Lise Vandecasteele postte het filmpje op Twitter en hekelt daarbij wat ze de minachting van De Gucht noemt: ‘De kinderopvang is in crisis, oplossingen blijven uit, de minister is potdoof, maar wat begrijpt Open VLD niet? Dat ouders van het crisiskabinet kinderopvang kinderen meenemen naar het parlement om een signaal te geven. Wat een dedain’.

De kinderopvang is in crisis, oplossingen blijven uit, de minister is potdoof, maar wat begrijpt de @openvld niet? Dat ouders van het crisiskabinet kinderopvang kinderen meenemen naar het parlement om een signaal te geven. Wat een dédain. pic.twitter.com/FILBXWRb6r — Lise Vandecasteele (@LiseVDC) January 18, 2023

Peter-Paul Vossepoel is de vader van de huilende baby die irritatie uitlokte bij De Gucht. ‘Mijn dochter Mees had honger en was beginnen te huilen. Dat zinde De Gucht duidelijk niet’, vertelt hij. ‘Zijn opmerking duidt pijnlijk aan dat hij niet snapt hoe groot de crisis is. Die parlementaire sessies bijwonen is geen pleziertripje voor ons. Wij zitten echt met de handen in het haar.’

Dat de uitspraak van De Gucht ook nog eens op applaus werd onthaald, is moeilijk te begrijpen voor Vossepoel: ‘Ik had gedacht dat hij misschien ter verantwoording zou worden geroepen voor zijn uitspraak, maar hij kreeg er zelfs applaus voor.’

Toondoof

Bij Heleen Struyven, medeoprichtster van het Crisiskabinet Kinderopvang, heerste er een zekere gelatenheid: ‘Ik heb al een paar keer op rij de parlementaire sessies bijgewoond, en het is jammer genoeg niet de eerste keer dat die te wensen overlaten. De opmerking van De Gucht was op zich al toondoof, maar het applaus van de parlementsleden choqueerde mij nog eens te meer. Dat zijn dan de beleidsmakers die zeggen dat ze de crisis willen oplossen, maar er uiteindelijk niets aan doen.’

Op Twitter maakt men zich ondertussen vrolijk over de hele discussie: ‘Geen probleem met het meenemen van kinderen naar parlement. Ze er achterlaten en ze tot op heden niet ophalen zoals Karel deed in 2009 vind ik er dan weer wel wat over’, als verwijzing naar minister van staat Karel De Gucht, de vader van Jean-Jacques.