Steeds meer mannen laten zich steriliseren

Steeds meer Belgische mannen ondergaan een ‘knipje’. Dat schrijft De Zondag. Vorig jaar kozen 8.898 Belgische mannen voor een vasectomie, of bijna 25 per dag. In 2021 waren dat er 7.100, in 2020 nog 5.832.

Een logische evolutie, meent uroloog Piet Hoebeke (UGent). “Familieplanning is een gezamenlijke aangelegenheid geworden.” Sterilisatie is voor vrouwen een veel complexere ingreep. “Misschien is het dan eens aan de man om een kleine inspanning te leveren.” Bij een vasectomie worden beide zaadleiders onderbroken zodat er geen bevruchting meer kan plaatsvinden.

Het gaat om een kleine ingreep onder lokale verdoving. De ingreep is het populairst bij mannen tussen 35 en 44 jaar. Opmerkelijk is dat ook steeds meer beginnende dertigers voor een knipje gaan, ruim vijftig procent meer in nauwelijks twee jaar tijd.