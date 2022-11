Ruim 5000 werden ontdoopt in 2021, vier keer meer dan in 2020

Een totaal van 5237 gedoopten liet zich in 2021 uitschrijven uit het doopregister. Dat is meer dan vier keer zo veel als in 2020, toen 1261 mensen zich lieten uitschrijven.

Dat blijkt woensdag uit het jaarrapport van de katholieke Kerk in België, dat ook melding maakt van 86 nieuwe meldingen van seksueel misbruik.

In maart 2021 kreeg de Congregatie voor de Geloofsleer de vraag of de Katholieke Kerk over de mogelijkheid beschikt om de unie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. Het instituut van het Vaticaan dat over de geloofsleer gaat herhaalde toen dat homoseksualiteit een ‘zonde’ blijft.

Het jaarrapport wijst op de grote media-aandacht die dat standpunt toen kreeg als een van de mogelijke verklaringen voor de stijging van het aantal mensen dat zich liet uitschrijven.

Daarnaast blijkt uit het vijfde rapport een verdere daling van het aantal mensen dat zich liet dopen, de eerste of plechtige communie deed of trouwde voor de Kerk. Zo werden vorig jaar 36.834 personen gedoopt, ofwel 5217 minder dan in 2019. Zowat 4035 kerkelijke huwelijken werden voltrokken, tegenover 5971 in 2019. Vanwege de coronacrisis in 2020 zijn geen cijfers beschikbaar voor dat jaar.

‘Bij de volgende gegevensverzameling zal moeten blijken of de aantallen van vóór de coronapandemie opnieuw worden gehaald’, luidt het rapport.

35 kerken onttrokken

Het jaarverslag benadrukt dat de Kerk in België erg divers is. Zo is 20 procent van de priesters, diakens en parochieassistenten van buitenlandse origine en zijn er 150 anderstalige katholieke gemeenschappen. ‘De katholieke Kerk in ons land steunt hen door kerkgebouwen met hen te delen of aan hen over te dragen.’

Door het verminderd aantal kerkbezoekers en de secularisering moet de Kerk naar eigen zeggen op zoek naar ‘nieuwe manieren om het religieus patrimonium te valoriseren’ en naar ‘nieuwe vormen van kerkgebruik voor de gelovigen en voor het grote publiek’.

In 2021 werden 35 kerken onttrokken aan de eredienst.

Tot slot wijst het rapport op 86 nieuwe meldingen van seksueel misbruik. In drie op de vier gevallen vond het misbruik meer dan dertig jaar geleden plaats. De Kerk wees dertien dossiers door naar justitie en gaf een financiële tegemoetkoming aan 28 personen.