Professor geschiedenis Universiteit Antwerpen krijgt ernstige bedreigingen

Peter Stabel, een professor geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen (UA), heeft afgelopen zomer ernstige bedreigingen ontvangen via e-mail. De dader eiste van Stabel dat hij zijn lessen eerder ‘rechts’ dan ‘links’ zou invullen. Dat bevestigt de woordvoerder van de UA, Peter De Meyer.

“Professoren aan de universiteit ontvangen wel vaker dreigmails”, legt De Meyer uit. “Zeker sinds de coronapandemie neemt het probleem toe.” Indien Stabel geen gehoor zou geven aan de dreigmail, zouden de gevolgen “bloederig” zijn. De marxistische historicus schreef het hele gebeuren deze maand van zich af in een uitgebreide blogpost op de website van de universiteit.

In de blogpost schrijft Stabel dat hij de Vlaamse identiteit – op vraag van de persoon die dreigmail stuurde – meer zou moeten promoten tijdens zijn lessen. Stabel zou ook moeten uitleggen “waarom islam, negers, joden, homo’s en zigeuners barbaars zijn”.

De Meyer stelt dat de dreigmail goed gedocumenteerd was. De persoon die de mail stuurde, was duidelijk erg goed op de hoogte van de onderwerpen die aan bod komen in de lessen van Stabel. Afgelopen zomer werd reeds een klacht ingediend. De politie kon de dader identificeren en verhoren, zo bevestigt Willem Migom van de Antwerpse politie. “Het parket besliste uiteindelijk om de persoon vrij te laten”, zegt Migom.

Volgens De Morgen zou de dader afkomstig zijn van binnen de universiteit, omdat de persoon gebruik zou gemaakt hebben van het interne netwerk. Het zou dus kunnen gaan om een personeelslid of student, al kon het parket dat niet bevestigen.