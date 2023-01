Pensioenspaarders zien 4 miljard euro verdampen

De 1,8 miljoen Belgen die via een pensioenspaarfonds een appeltje voor de dorst opbouwen voor de oude dag, hebben in 2022 hun spaarpot fors zien krimpen. De fiscaalvriendelijke pensioenspaarfondsen zagen hun waarde in 2022 met gemiddeld 16 procent afnemen volgens kranten De Tijd en L’Echo.

De kranten berekenden dat op basis van cijfers van de dataleverancier Infront. Het gaat om de slechtste prestatie van de pensioenspaarfondsen sinds de financiële crisis van 2008.

Omdat de pensioenspaarfondsen eind 2021 zowat 25,5 miljard euro beheerden, is het voorbije jaar ruim 4 miljard euro verdampt. De gemiddelde pensioenspaarder verloor 2.312 euro.

De slechte prestatie komt er omdat zowel de aandelen- als de obligatiekoersen fors zijn gedaald. Het is erg uitzonderlijk dat zij tegelijk zware klappen krijgen. Het verlies kan de komende jaren worden goedgemaakt. Wie met pensioen gaat, is niet verplicht zijn spaarpot onmiddellijk op te vragen.

Spaarders kunnen wachten op betere tijden. BNP Paribas Fortis zegt dat de terugbetalingen in 2022 met 36 procent zijn gedaald. Ook bij KBC (-30 procent) en ING zakte de uitstroom fors.