Murielle Scherre: ‘Eens ‘uit’ staan zou niet slecht zijn’

Murielle Scherre is oprichter en zaakvoerder van lingeriemerk La fille d’O.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

NAVO-baas Mark Rutte die beweerde dat we nooit zo onveilig waren als vandaag. Dat we brandhout en water moeten inslaan als mallen. We sturen zelf niet aan op oorlog, maar worden wel verzocht in te staan voor onze veiligheid: niet fraai.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Mensen duidelijk informeren, verantwoordelijkheid en eigenaarschap geven. Ik weet dat het niet zal gebeuren, want zo leg je het huidige systeem plat. Maar ik kan blijven dromen.

Wat is uw grootste prestatie?

Mijn eigen verantwoordelijkheid nemen, in plaats van alleen commentaar te geven op wat niet werkt. Met La fille d’O probeer ik juist dát te doen: dingen creëren die mij gelukkig maken, op een eerlijke, duurzame en inclusieve manier. Mocht dat de default setting’zijn, en dus geen manier om aan greenwashing te doen, dan zouden we het eindelijk over prachtige lingerie kunnen hebben.

Wat is uw grootste mislukking?

Dat ik mijn grenzen te weinig ervaar en moeite heb ze te verdedigen. Het universum heeft nochtans al tig keer geprobeerd om me dat bij te brengen, maar op dat vlak blijk ik traag van begrip.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Ja! Berlijn en Los Angeles roepen mijn naam.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

De geur van de neus van mijn paard en hoe zij me riep omdat ze me herkende.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Hoeveel pagina’s hebt u? Ik eet geen vlees, koop heel weinig en uitsluitend duurzame spullen en draag er zorg voor. Bovendien produceer ik zelf alles in België en werk ik zo veel mogelijk samen met andere duurzame ondernemers, zodat we als paddenstoelen een geniaal, ondergronds netwerk creëren waardoor we verbonden blijven en alles kunnen overleven.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Niets wat waar is, dus dat raakt me niet.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Ik stopte op vrijdag met school en begon op maandag te werken. Sindsdien ben ik niet meer opgehouden en ik ben nu toch al 47. Eens ‘uit’ staan zou niet slecht zijn.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Histoire d’O, de roman van Pauline Réage.

Waarover zou u meer willen weten?

Over alchemie.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Verliefd zijn. Dan verander ik in een soort roze glitterpudding en gaat alle logica stuk.

Seks is een constructieve razernij, als een hond die van de leiband losgaat.

Vindt u seks overschat?

Nee, het is de makkelijkste manier om aan alchemie te doen, het ís goud. Alleen gaan we er veel te klunzig mee om, we reduceren het tot een oppervlakkige momentopname. Terwijl het een constructieve razernij is, als een hond die van de leiband losgaat.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik weet perfect wat ik eet en waarom. Veel water. Nooit alcohol, drugs, sigaretten, vlees of melk. Weinig suiker of fabriekseten – met uitzondering van satékruiden, vergeef me. Verder zijn er de therapeut, acupuncturist, osteopaat, Chinese geneesvrouw, mijn paarden en hond. En ik lees zo veel ik kan.

Wat hebt u geleerd in het leven?

‘Aultre ne veulx estre’, het motto van de Belgische kunstenaar Félicien Rops. Ik verlang niemand anders te zijn dan mezelf. Als een malle.