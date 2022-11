Molengeek, een opleidingsproject voor jongeren, breidt uit: ‘Na anderhalf jaar heeft bijna iedereen een baan’

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft tijdens een bezoek aan Marokko Lionsgeek geopend, een filiaal van Molengeek dat in Casablanca werd opgetrokken met 400.000 euro Waalse steun.



Maar dé ster van de inauguratie was Ibrahim Ouassari, een Marokkaans-Belgische autodidact uit Molenbeek die in 2015 een succesvolle carrière als computerondernemer opgaf om een vernieuwend opleidingsproject uit de grond te stampen. Molengeek leert Brusselse jongeren zonder diploma of werkervaring computers programmeren of brengt hen het abc van de marketing bij. Het centrum in hartje Molenbeek fungeert als incubator voor start-ups en probeert jongeren via evenementen zoals hackathons warm te maken voor de digitale transitie. Het model kent succes: de voorbije jaren gingen in Charleroi en Borgerhout filialen open, en ook in Italië en Nederland kreeg Molengeek navolging. ‘We hebben in België al 2000 jongeren opgeleid’, zegt Ouassari vanuit Casablanca. ‘85 procent van hen heeft binnen de zes maanden werk gevonden. Na anderhalf jaar heeft bijna iedereen een baan.’

De Aïn Sebaâ-wijk heeft een hele slechte reputatie. Daarom hebben we er een vestiging geopend.

Lionsgeek is gevestigd in Aïn Sebaâ, een dichtbevolkte wijk van Casablanca die overeenkomsten vertoont met Laag-Molenbeek. ‘Er zijn veel vervallen fabrieken en er is een hoge werkloosheid’, beschrijft Ouassari. ‘De wijk heeft zo’n slechte reputatie dat heel wat taxichauffeurs weigeren ernaartoe te rijden. Daarom hebben we net daar een vestiging geopend. Het voorbije weekend hebben we een hackaton als openingsevenement georganiseerd. Zestig procent van de jongeren kwam uit Aïn Sebaâ, wat in het Arabisch overigens de leeuwenbron betekent, vandaar ook “Lionsgeek”.’ Het doelpubliek is hetzelfde als in Molenbeek, alleen ligt de leeftijdsgrens voor opleidingen lager. ‘Veel jongeren gaan al op hun zestiende van school af’, zegt Ouassari. ‘We houden rekening met lokale omstandigheden. Zo bieden we in Casablanca maaltijden aan, omdat heel wat jongeren anders met een lege maag in het centrum verschijnen. Alles is volledig gratis, met steun van enkele grote Marokkaanse bedrijven.’

Molengeek, dat onder meer samenwerkt met Google en Microsoft, is aardig op weg om een non-profitmultinational te worden. ‘Er is een grote vraag, binnen en buiten Europa’, zegt Ouassari. ‘We zijn al actief in Nederland en Italië, maar in Casablanca is mijn persoonlijke betrokkenheid groter. Het voelt goed om bij te dragen aan de ontwikkeling van mijn geboorteland.’