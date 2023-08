Man verdient nog altijd 15 procent meer dan vrouw

De loonkloof tussen mannen en vrouwen, die weliswaar verkleint, is nog altijd héél groot. Vorig jaar verdienden mannelijke bedienden gemiddeld 3.747 euro bruto per maand, tegen 3.258 euro voor vrouwelijke bedienden. Dat is een verschil van 15 procent. Bij arbeiders bedraagt het verschil 16,9 procent.

Dat schrijft De Zondag op basis van onderzoek van hr-dienstverlener Liantis, die de gegevens van 275.000 kmo-werknemers analyseerde.

In 2020 was de kloof wel nog groter. Toen verdienden mannelijke bedienden gemiddeld 18 procent meer voor hetzelfde werk, en lag het verschil bij arbeiders op 17,7 procent.

De aanwijsbare redenen van de kloof volgens Marie-Paule Bibaer van Liantis: vrouwen werken vaker deeltijds, en in hogere en beter betaalde functies is deeltijds werk niet altijd mogelijk; en vrouwen werken vaker in sectoren die lager verloond worden.