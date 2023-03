‘Koop lokaal! (Zolang de uitbater geen zelfstandige ondernemer is)’

‘Hoe ver zijn we heen dat werkgevers die kleine maar gemotiveerde teams tewerkstellen in een lokale supermarkt zich daarvoor moeten verantwoorden en moeten komen uitleggen dat het heus wel allemaal meevalt?’, vragen Kamerleden Kathleen Verhelst en Tania De Jonge van Open VLD. Ze vinden dat in de discussie over de herstructurering bij Delhaize, zelfstandige ondernemers onterechte geviseerd worden.

“Ik ben jaren jobstudent geweest in de Delhaize in Kessel-Lo. Die gaat nu verplicht onder franchise. Waarom dat dan zo nodig is? Ik heb er het raden naar. Megawinsten moeten monsterwinsten worden zeker…”

Dit is een verwijderde tweet van afgelopen weekend. De lezer die dit bericht bij een eerder links profiel ziet passen, wel die vergist zich. Het is de visie van Kamerlid Theo Francken (NV-A) die zich in een rijtje zet van politici die de afgelopen dagen zelfstandige ondernemers niet alleen viseren maar ook demoniseren.

De aanleiding is de beslissing van warenhuisketen Delhaize om ook de resterende 128 supermarkten in de toekomst te laten uitbaten door een franchisehouder. In mensentaal: ook die winkels zullen worden geleid door een zelfstandige ondernemer.

Het personeel van de winkels die op dit moment nog worden gerund door Delhaize zelf reageert ongerust op het voornemen van de keten en zit met vragen. Daar moeten we begrip voor hebben. De sociale partners moeten in dat verband de komende tijd hun rol spelen.

Maar wat absoluut niet kan is zelfstandige ondernemers en KMO’s wegzetten als slavendrijvers en minderwaardige werkgevers. En dat is nochtans exact wat er vanuit diverse hoeken gebeurt.

België is een land van KMO’s. Van kleine en middelgrote (familie)bedrijven die welvaart en jobs creëren. Van zelfstandigen en ondernemers die onze economie doen draaien en die het beeld en de sfeer in onze steden en gemeenten bepalen.

Althans wat ons betreft. De socialistische vakbond die zondag nog een stakerspiket opzette aan een zelfstandig uitgebate Delhaize winkel (en daarbij de opening gedurende een half uur verhinderde) denkt daar duidelijk anders over. Wat die specifieke franchisehouder nu precies had misdaan om dergelijk tumult aan zijn zaak te verdienen, is ons niet meteen duidelijk. Maar dat is wellicht van minder belang: als de vakbond haar misplaatst punt maar kan maken zeker?

Nog een geluk dat er in de pers ook getuigenissen werden genoteerd van personeelsleden die graag gaan werken in de Delhaize bij hen om de hoek. Ook een aantal franchisehouders kwamen aan het woord en verdedigden hun levenswerk met vuur. Maar hoe erg is het gesteld dat dit überhaupt nodig is? Hoe ver zijn we heen dat werkgevers die kleine maar gemotiveerde teams tewerkstellen in een lokale supermarkt zich daarvoor moeten verantwoorden en moeten komen uitleggen dat het heus wel allemaal meevalt?

Die lokale buurtsupermarkt is voor veel klanten een plek van vertrouwen. Vertrouwen dat gedurende vele jaren is opgebouwd. Ze vinden er een gevarieerd en uitgebreid aanbod, vaak aangevuld met lokale producten van leveranciers uit de streek. Ze brengen slogans als ‘Koop lokaal’ al lang voor ze hip waren in de praktijk.

Het is dan ook frappant dat het vaak net die mensen zijn die zweren bij slogans als ‘koop lokaal’ en prat gaan op het feit dat ze de keten van producten zo kort mogelijk willen houden, de zelfstandige winkelier in de ban slaan. Waarbij diezelfde mensen vlotjes voorbijgaan aan het feit dat een supermarktuitbater, net als elke andere werkgever, er alle belang bij heeft dat zijn of haar medewerkers tevreden en gemotiveerd naar het werk komt. In een hyper concurrentiële omgeving als de retailsector zou het niet lang duren voor klanten andere oorden opzoeken als ze onvriendelijk worden behandeld door personeel dat malcontent tussen de rayons staat.