‘Hebt u ook last van een te laag testosteronniveau?’

The matrix is trying to frame him. ‘The Matrix is een groep rijke weldoeners die de wereld controleert en uit is op de vernietiging van de man en zijn mannelijkheid’, stelt Andrew Tate, een voormalige kickbokser die zich heeft ontpopt tot influencer met een miljoenenpubliek.

Tate, geboren in de VS en opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk, is bij veel jongeren razend populair. Dat de man onlangs in Roemenië is opgepakt en in voorarrest zit op beschuldiging van mensenhandel en verkrachting, verandert daar weinig aan. Zijn populariteit dankt hij niet alleen aan zijn passage in de Britse Big Brother in 2016 en zijn blitse filmpjes op internet. Het is vooral zijn boodschap die aanslaat bij zijn volgers: mannen worden te vrouwelijk en zouden beter meer tijd in de fitness doorbrengen dan in hun gezin, vrouwen liegen over verkrachtingen en meer van dat.

Aan de universiteit is Tate vaak onderwerp van gesprek: voor de een is hij het symbool van de man die niet opgewassen is tegen mondige vrouwen, terwijl de ander in hem de messias ziet die de heksenjacht op de viriele man een halt toeroept.

In de supermarkt loop ik een ex-collega tegen het lijf: hij begint meteen te raaskallen over hoe laag het testosteronniveau van mannen tegenwoordig is, hoe ze zich overgeven aan hun lusten en vooral hoe de mainstreammedia daar allemaal schuld aan hebben. Hij daagt me uit: zou een genuanceerde column over Tate, die kritische bemerkingen heeft bij de doorgeslagen emancipatie van de lgtbq+-beweging, gepubliceerd mogen worden?

The Matrix pusht volgens mijn ex-collega een lgbtq+-gezinde agenda in de media. ‘De man is van nature een jager. Hij zorgde vroeger voor het eten, kwam in opstand tegen de heersende macht en dwong maatschappelijke verandering af’, oreert hij voort. Dat bijvoorbeeld in Iran vandaag vooral de vrouwen vechten voor hun vrijheid, vindt hij geen vermelding waard. Want ‘ook daar raken mannen verslaafd aan porno, met als gevolg dat hun testosteronniveau op een ongezien laag peil staat’.

Het geraaskal van mijn ex-collega gaat nog even door. De dogmatische ijver waarmee hij pure quatsch verkondigt, is stuitend. Nee, mijn beste, zoals ik je in ons gesprek al duidelijk maakte: voor mij is er geen complot gaande. Dat vrouwen een volwaardige plek in elke samenleving verwerven, juich ik toe. Dat lgbtq+-mensen kunnen liefhebben wie ze willen, is een stap voorwaarts. En het is juist jouw nieuwe dogmatisme dat die vooruitgang bedreigt.